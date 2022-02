Amazon Prime Video: come vedere Inter-Liverpool gratis

Mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 21, fischierà il calcio d'inizio dell'andata degli ottavi della UEFA Champions League Inter-Liverpool. Si tratta di una delle partite trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming on demand del colosso dello shopping online. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Scopriamo insieme come vedere Inter-Liverpool completamente gratis insieme alle altre partite in programma per la UEFA Champions League.

Amazon Prime Video gratis

Amazon Prime Video è il servizio di streaming on demand gestito dal colosso degli eCommerce. I contenuti proposti vengono sempre rinnovati con una certa regolarità e comprendono film, serie TV e show davvero incredibili.

Ad esempio, a breve su Amazon Prime Video usciranno i nuovi episodi della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Tantissimo divertimento per tutti gli abbonati al servizio. Non solo show, ma anche nuove serie TV e film sono in programma per arricchire la proposta. Tra i vari contenuti, da quest'anno ci sono anche diverse partite in esclusiva della UEFA Champions League. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 21.

Per vedere Inter-Liverpool gratis è molto semplice. Basta collegarsi a questo link diretto e beneficiare della promo 30 giorni gratis. Grazie a questa incredibile iniziativa, tutti i nuovi utenti potranno provare per quasi un mese tutti i servizi Prime senza spendere un centesimo. Non solo avrete accesso ad Amazon Prime Video e ai suoi contenuti, ma avrete diritto alla spedizione gratuita in un giorno di tantissimi prodotti disponibili sul portale di Amazon e molto altro ancora.

Insomma, potrete godervi il calendario della UEFA Champions League con tutte le sue partite disponibili su Amazon Prime Video:

16 Febbraio 2022 – Inter Vs Liverpool

23 Febbraio 2022 – Atlético Madrid Vs Manchester United

9 Marzo 2022 – Real Madrid Vs Paris Saint-Germain

16 Marzo 2022 – Juventus Vs Villarreal

Per poter vedere tutto questo completamente gratis dovrete collegarvi a questo link diretto e registrare un nuovo account. Per 30 giorni avrete accesso a tutti i benefici di Amazon Prime, compreso Amazon Prime Video e le partite della Champions League.