PS5 e Xbox Series X, tante nuove scorte in arrivo: lo promette AMD!

Lisa Su, CEO di AMD, ha parlato della situazione di PS5 e Xbox Series X: letteralmente introvabili a un anno dal lancio, a parte qualche “drop” sporadico da parte delle grandi catene.

Nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, l'amministratrice delegata della compagnia ha affermato di essere rimasta sorpresa dalla domanda clamorosa che riguarda le due console, ma crede che continuerà ad aumentare fino al 2023.

“Penso che il business delle console, questo ciclo in particolare e tutto ciò che lo riguarda, sia fantastico. Voglio dire, se pensate alla forza del ciclo, ora siamo quasi nel bel mezzo del secondo anno e la domanda è veramente molto alta. Una domanda che ci offre una misura della capacità del prodotto che sono riuscite a creare Microsoft e Sony. Noi continuiamo ad aumentare la produzione perché prevediamo che il 2022 sarà un altro anno di forte crescita per le console“.

PS5 e Xbox Series X: nuove scorte in arrivo, basteranno?

Dalle parole di Lisa Su traspare anche una certa consapevolezza di quanto sia difficile riuscire a soddisfare l'elevatissima domanda che riguarda le due console di ultima generazione. Complice anche la pandemia da Covid-19, che ha rallentato le catene di approvvigionamento, la sensazione è che l'aumento delle scorte per il 2022 darà una grossa mano, ma non per questo renderà più facile trovare una PS5 o una Xbox Series X.

“Se guardiamo al tipico ciclo delle console, l'anno di punta solitamente è il quarto. Quindi è lecito attendersi che nel 2023 conosceremo il picco della domanda per entrambe le macchine“.

AMD quindi punta a fare il suo, aumentando i cicli di produzione nel tentativo di fornire a Sony e Microsoft il materiale necessario per produrre più console da destinare al mercato. Se basterà lo scopriremo l'anno prossimo, anche se forse per una vera normalità bisognerà aspettare almeno la fine del 2022, se non addirittura il 2023.

Nel frattempo, anche Nintendo teme che la sua Switch rischi di diventare introvabile nell'anno che sta per entrare.