Nintendo Switch introvabile nel 2022? La compagnia è preoccupata

Potrebbe essere molto difficile trovare una Nintendo Switch nel 2022. A lanciare l'allarme è Shuntaro Furukawa, presidente della compagnia di Kyoto, nel corso di una recente intervista.

“Non posso dire di essere stato in grado di fornire abbastanza console per il Black Friday e per l'inizio dell'anno prossimo. Dipende dalla richiesta, ma per quanto mi riguarda, ci sarà un impatto che non ci permetterà di fare quanto vorremmo.“

Il riferimento è ovviamente alla carenza globale di componenti, scatenata dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso e anche dalla conseguente speculazione che si è sviluppata in tutto il settore dell'elettronica di consumo.

In ogni caso, nel corso della chiacchierata con un giornale giapponese locale, Furukawa ha anche affermato che le vendite di Switch nel corso delle festività sono andate alla grande, specialmente per merito del lancio del modello OLED. Il tutto nonostante i continui problemi di logistica, tanto che la società ha dovuto spedire un carico di Nintendo Switch in aereo verso gli Stati Uniti poco prima del Black Friday.

Insomma, la console ibrida nipponica rischia di diventare introvabile come lo sono già PlayStation 5 e Xbox Series X, cui acquisto è strettamente legato alla fortuna e a “drop” occasionali da parte delle principali catene di elettronica.

Il caso di Switch fa ulteriore scalpore dato che si tratta di una console uscita ormai diversi anni fa e che continua ad avere una fortissima richiesta da parte del pubblico: il traguardo delle 100 milioni di unità vendute è del resto vicino e probabilmente verrà annunciato nel prossimo report finanziario della compagnia. E il 2022, grazie anche al nuovo modello OLED, rischia di non essere da meno.