Xbox Series X nuovamente DISPONIBILE su Amazon: affrettatevi! [AGG.]

Xbox Series X è tornata disponibile questa mattina, 27 dicembre, su Amazon. La console è disponibile per l'acquisto al “suo” prezzo di 499 euro oppure tramite 5 comode rate mensili da 99,80 euro.

AGGIORNAMENTO – ore 12:45 – Le console risultano al momento terminate, ma potrebbero tornare in giornata. Speriamo siate riusciti a prenderne una, nel frattempo!

Venduta e spedita da Amazon, La consegna è garantita in massimo 48 ore, che dipendono da dove vi trovate. Anche se dovesse risultare indisponibile, tenete d'occhio la seguente pagina per la giornata, perché potrebbe tornare a sorpresa nel corso delle prossime ore.

Xbox Series X, la console next-gen più potente al mondo

Series X è la console di ultima generazione di casa Microsoft, sorella maggiore della piccola Series S. La macchina è alimentata da un processore personalizzato che sfrutta le ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, capace di elaborare complessivamente ben 12 teraflop di potenza: un dato sufficiente per renderla la console più potente sul mercato.

Lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD da 1 TB che permette di immagazzinare un buon numero di giochi, utile specialmente con un abbonamento Xbox Game Pass, ormai imprescindibile se decidete di passare a Xbox.

Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, è possibile giocare ai titoli delle generazioni precedenti che include giochi per Xbox, Xbox 360 e Xbox One. La tecnologia Xbox Velocity Architecture vi permetterà di riprodurli con qualche miglioramento inclusi tempi di avvio e di caricamento azzerati, FPS superiori, risoluzioni più elevate e grafica con maggior dettaglio.

Non vi rimane che sbrigarvi e tenere aggiornata la pagina dato che le scorte sono limitatissime e non sappiamo ancora per quanto dureranno, ma potrebbero tornare. Buona fortuna!