PS5, drop GameStop CONFERMATO: ecco quando e a che ora!

Finalmente ci siamo. Dopo una lunga attesa, PS5 tornerà presto disponibile presso GameStop con un restock a sorpresa annunciato nella giornata di oggi. Nel corso della diretta mattutina del canale Twitch ufficiale, il bot ha annunciato che mercoledì 19 gennaio 2022, a partire dalle ore 16, verranno messe a disposizione pochissime unità di PlayStation 5 Digital.

Non ci sono per il momento ulteriori dettagli: il link a cui collegarsi verrà fornito proprio nel corso della diretta sul canale viola prevista per la stessa ora, quindi non rimane che attendere e sperare di essere fortunati.

Drop PS5 GameStop 19 gennaio 2022 – come fare per acquistarla

Il modus operandi di GameStop per questo nuovo attesissimo restock di PS5 dovrebbe essere il solito. Durante la puntata in diretta sul canale ufficiale Twitch, il bot pubblicherà un link da aprire che darà la possibilità di acquistare la propria PlayStation 5.

Da quel momento in poi sarete inseriti in una coda virtuale: non dovrete per nessun motivo aggiornare la pagina del browser, a meno che non vi venga indicato diversamente, e attendere pazientemente il vostro turno. Una volta che arriverà, se siete stati fortunati, avrete l'opportunità di acquistare una PS5 in versione digital.

Si tratta della console senza lettore disco, che ha un prezzo di listino di 399 euro, 100 in meno rispetto quindi la PlayStation 5 tradizionale. Pensiamo tuttavia che GameStop non cederà le unità “lisce”, ma verranno vendute esclusivamente tramite bundle complete di altri giochi e accessori. Solitamente si tratta di un secondo pad o di un paio di cuffie, oltre a titoli molto popolari. Staremo a vedere cosa accadrà.

Appuntamento quindi fissato a mercoledì 19 gennaio 2022 ore 16.00 per il nuovo desiderato drop di PS5 Digital. Aggiorneremo tempestivamente le nostre pagine con il link che vi porterà subito all'acquisto, o perlomeno in coda. Non mancate quindi di restare sintonizzati!