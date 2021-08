Aggiornamento: Anche per oggi la vendita di PS5 Digital Edition sul sito MediaWorld è stata sospesa. I problemi tecnici persistono e la nota catena di elettronica si scusa con gli utenti per i continui malfunzionamento. Lo store comunicherà presto la data del prossimo drop, mentre la vendita di PS5 Standard Edition resta in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15:00.

PS5 Digital Edition torna disponibile sul sito MediaWorld a partire dalle 10:30 di oggi, 26 agosto 2021. La console sarebbe dovuta tornare disponibile ieri sul sito MediaWorld, ma a quanto pare i server non hanno retto la mole di utenti collegati e il noto e-commerce si è visto costretto a rimmandare la vendita. Nel pomeriggio – alle 15:00 – è previsto un nuovo drop anche per PS5 Standard Edition, il link per accedere alla coda virtuale è il medesimo.

Per tentare l'acquisto di una PlayStation 5 occorre essere registrati al sito, MediaWorld consiglia di impostare in anticipo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal.

La Digital Edition di PlayStation 5 si affida esclusivamente alla vendita di giochi in digitale, costa ben 100 euro in meno rispetto alla Standard Edition, dotata di lettore ottico di dischi e BluRay. Questo modello è perfetto per chi non intende acquistare giochi in copia fisica e preferisce la comodità del digital delivery.

Buona fortuna per l'acqusito di PS5 Digital Edition sul sito MediaWorld, le scorte sono – come al solito – molto limitate e soltanto i più rapidi riusciranno ad aggiungere la console al carrello e finalizzare l'acquisto. Intanto vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

