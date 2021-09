Se sei alla ricerca di un nuovo titolo per la tua PS4 approfitta dell'offerta su Amazon e acquista il fantastico bundle che unisce MotoGP 21 a un mese di PlayStation Plus. Lo paghi solamente 48,98€ risparmiando ben trenta euro sul prezzo di listino.

Lo ricevi a casa gratuitamente e soprattutto velocemente per giocarci fin da subito.

Ps4: gioco e abbonamento a prezzo spaziale

MotoGP 21 è un titolo veramente pazzesco. Se sei amante dei motori ruggenti devi per forza averlo visto che ti fa provare l'ebbrezza di essere un pilota. Disponibile nella sua versione fisica arriva a casa tua per offrirti il meglio dell'esperienza su console e farti immedesimare in tutto e per tutto in quello che il mondo delle moto da corsa.

In particolar modo dovrai prendere le decisioni più rilevanti e trovare una vera e propria strategia vincente per vincere il campionato. Avrai l'opportunità di creare il tuo Entourage potendo scegliere tra i team ufficiali o creane uno nuovo in base alle tue idee. Potrai:

scegliere il tuo staff;

assumere un Personal Manager, un Chief Engineer e il Data Analyst ossia tre figure indispensabili per superare le sfide più cruciali.

L'abbonamento Plus incluso nel bundle, invece, ti permette di accedere alla sottoscrizione online per un mese intero. In questo modo non solo potrai giocare online con i tuoi amici, ma potrai altresì godere di titoli gratuiti che ogni mese vengono offerti ai possessori di questo abbonamento. In altre parole prendi due piccioni con una fava.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo bundle per Ps4 su Amazon a soli 48,98€. Lo ordini e lo ricevi gratuitamente a casa tua in tempi record e soprattutto senza costi aggiuntivi.

