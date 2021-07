Il ciclo vitale di PS Vita sta per volgere al termine, oggi sono stati pubblicati gli ultimi 2 giochi di sempre per la sfortunata console portatile di Sony. Da domani lo store di non consentirà più alcuna pubblicazione.

PlayStation Vita è stata rilasciata nell'ormai lontano dicembre 2011, come degna erede della tanto amata PSP. Nonostante alcune importanti migliorie hardware, come l'introduzione di un display touch più grande e risoluto e un ampio touchpad sul retro, la console portatile non ha ricevuto un supporto adeguato da parte di Sony, che ha dimostrato di non crederci particolarmente.

Di recente il colosso giapponese aveva annunciato la chiusura dello store digitale entro fine estate, in contemporanea con PS3 e PSP, per poi tornare sui suoi passi a causa delle numerose lamentele da parte dei giocatori. Il PS Store resta quindi accessibile da PS Vita, ma da domani non sarà più consentito agli sviluppatori di pubblicare altri titoli, oggi 20 luglio 2021 sono stati rilasciati gli utlimi 2 giochi:

Russian Subway Dogs : il giocatore veste i panni di alcuni cani randagi in giro per Mosca, alla ricerca di cibo e vodka da rubare ai cittadini.

: il giocatore veste i panni di alcuni cani randagi in giro per Mosca, alla ricerca di cibo e vodka da rubare ai cittadini. Ultra Mission: uno sparatutto sviluppato da Gumbo Machine, fortemente ispirato a Robotron 2084.

È davvero un peccato veder terminare il ciclo di vita di una console con così tanto potenziale inespresso, molti giocatori continuano ancora oggi ad utilizzare l'ultima PlayStation portatile, nella speranza che Sony possa proporne un nuovo modello in risposta a Nintendo Switch OLED e Steam Deck.

Videogames