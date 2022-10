Prova Sky: Vedi TUTTO a 9€, incluso anche Netflix

Sky continua a proporre ai suoi nuovi clienti la PROVA del suo intero catalogo TV con Paramount e Netflix incluso nel prezzo. Il tutto al solito prezzo incredibile di 9 euro per un mese.

Prova Sky: Vedi TUTTI i pacchetti a 9€

La tariffa offre la visione per un mese dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Oltre a tutto questo, la pay TV vi regala anche tutte le serie TV e Film di Netflix in HD e da qualche settimana si è aggiunto anche Paramount+. Il tutto a soli 9 euro per una mensilità.

Con questa promo è possibile vedere tutti i documentari, le serie TV Originals, X Factor, più di 200 film annuali con il pacchetto Sky Cinema. Per gli appassionati di sport i canali di Sky Sport offrono tutta la UEFA Champions League, la Conference League, l’Europa League, la Formula 1, la Moto GP e molti altri sport come il tennis ed il golf. Gli amanti del calcio invece potranno vedere 3 partite di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e i match più importanti dei principali campionati d’Europa come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga. Sky però oltre agli adulti pensa anche ai più piccoli. Nel pacchetto a meno di 10 euro al mese ci sono anche molti contenuti adatti a tutti.

La visione di tutti questi canali e servizi sono garantiti dalla tecnologia Sky Q via Internet. Il dispositivo viene inviato gratuitamente a casa ed è incluso in comodato d’uso gratuito.

Costi ed altro

Questa PROMO è attivabile ONLINE fino al 31 Dicembre 2022. Inoltre, al termine dei 30 giorni non c’è alcun obbligo di rinnovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.