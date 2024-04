Prova a vincere i biglietti per la finale di Champions League con uno smartphone OPPO (offerta a tempo)

Se hai la passione per il calcio e sei alla ricerca di un nuovo telefono, ti segnaliamo la nuova promozione in corso su OPPO Store, il negozio online ufficiale della casa asiatica. Acquistando uno smartphone OPPO entro il 12 maggio, puoi provare a vincere i biglietti per la finale di Champions League a Londra con Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e della Nazionale azzurra: tutti i dettagli della promo su questa pagina.

Per partecipare all’estrazione finale è sufficiente acquistare un nuovo telefono OPPO sul sito ufficiale oppostore.it, effettuando l’accesso con il proprio account. Inclusi nel premio anche due biglietti per la finale di Champions League in programma a Londra il 1° giugno, un volo diretto di andata e ritorno per due persone dall’Italia, la possibilità di assistere alla partita accanto a Claudio Marchisio, e una notte in hotel a Londra per due persone.

I migliori smartphone OPPO con cui provare a vincere i biglietti per la finale di Champions League

Tra i telefoni più interessanti che puoi scegliere per provare a vincere i biglietti per la finale di Champions si annovera il nuovo OPPO Reno11 F 5G, ribattezzato da subito come lo smartphone per i ritratti professionali, con una batteria garantita per 4 anni e una ricarica rapida da 67W. Al momento è in offerta a 329,99 euro invece di 369,99 euro.

Un altro ottimo smartphone da prendere in considerazione è l’OPPO A79 5G, che si distingue per il suo design ricercato (Glowing Feather Design), gli altoparlanti dual stereo e la camera principale da 50 megapixel basata sull’intelligenza artificale. In queste ore è in offerta al prezzo più basso di 189,99 euro anziché 299,99 euro.

Tra le altre cose, puoi pagare a rate a interessi zero con PagoDIL o Scalapay, usufruendo delle spese di spedizione gratuite. A questa pagina trovi tutti gli smartphone che concorrono alla promozione OPPO per la finale di Champions League.