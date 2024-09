Protocolli Blockchain legittimi sfruttati da cybercriminali per truffarti

Dopo scuole e università prese di mira per scarsa sicurezza, Check Point Research ha scoperto che i cybercriminali esperti sfruttano protocolli blockchain legittimi per truffare gli utenti crypto. Questa notizia sta preoccupando non poco il mondo legato alla sicurezza del mondo delle criptovalute. Il motivo è presto detto. Se vengono utilizzati protocolli legittimi come è possibile riconoscere una transazione sicura da una fraudolenta?

Di conseguenza risulta molto più difficile per l’utente che in quel momento è una preda che potrebbe presto trasformarsi in vittima. Gli esperti di Check Point Research hanno individuato due conseguenze a questa pratica, ora diffusa tra i cybercriminali del mondo crypto e particolarmente pericolosa oltre che infingarda:

perdite economiche dai propri portafogli senza capire all’istante che si tratta di una truffa crypto; calo di fiducia verso l’adozione di tecnologie decentralizzate da parte di utenti e società.

Protocolli Blockchain e furti: come agiscono i cybercriminali e come difendersi

Il mondo crypto è in pericolo secondo quanto emerso dalle ricerche di Check Point Research. Diversi cybercriminali stanno sfruttando protocolli blockchain legittimi per mettere a segno furti di criptovalute nei confronti di utenti più o meno esperti. Oded Vanunu, Chief Technologist & Head of Products Vulnerability Research è entrato nel vivo della situazione spiegando:

Questa nuova vulnerabilità sottolinea la crescente sofisticazione dei criminali informatici che prendono di mira lo spazio delle criptovalute. Rivelando non solo la necessità di vigilare sugli utenti, ma anche l’urgente necessità di misure di sicurezza avanzate e di una formazione continua.

All’atto pratico, i cybercriminali sfruttano email di phishing per inviare ai destinatari istruzioni che sembrano provenire da fonti verificate e attendibili. Infatti, i protocolli blockchain provengono da piattaforme conosciute come Safe.global e Uniswap. Così vengono organizzati trasferimenti di fondi dai portafogli degli utenti che cadono nella trappola.

La situazione però non è impossibile da sostenere. Infatti, è ancora possibile riconoscere queste truffe dietro anche a protocolli blockchain legittimi. Si può fare effettuando una verifica completa delle transazioni e dei loro contratti prima di approvare il trasferimento di fondi. Inoltre, è bene non operare attraverso pagine da link inviati a mezzo email, ma direttamente da piattaforme ufficiali. Infine, è importantissimo consultare regolarmente i movimenti sul portafoglio personale.