Proteggiti fino a 5.000€ dalle truffe informatiche con NordVPN

NordVPN diventa sempre più conveniente e ora garantisce anche una protezione fino a 5.000 euro dalle truffe informatiche. Tutto ruota intorno al piano Ultimate di NordVPN, la versione più completa della popolare VPN.

Questo piano costa 6,89 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, e include la VPN illimitata (utilizzabile su 10 dispositivi anche in contemporanea), il sistema anti-malware, il password manager e 1 TB in cloud. In più, è inclusa senza costi aggiuntivi l’Assicurazione Cyber. In regalo per chi sceglie questo piano ci sono anche 20 GB gratis utilizzabili con le eSIM di Saily per navigare all’estero senza costi.

In alternativa, NordVPN è disponibile anche con il piano Base, che include la VPN illimitata, al costo di 3,39 euro al mese. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN con Assicurazione Cyber: la sicurezza è al top

Con il piano Ultimate di NordVPN è possibile sfruttare l’Assicurazione Cyber che garantisce un rimborso fino a 5.000 euro per le truffe informatiche. Si tratta di un servizio aggiuntivo che contribuisce a rendere la VPN ancora più conveniente. Questo piano, infatti, include anche:

la VPN illimitata con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi

1 TB in cloud

il password manager

il sistema anti malware

Il costo è di 6,89 euro al mese scegliendo il piano biennale, con garanzia di rimborso di 30 giorni e fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal). Per chi preferisce attivare la sola VPN, invece, c’è il piano base che costa 3,39 euro al mese, garantendo la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea.

Per scegliere la versione di NordVPN da attivare basta premere sul box qui di sotto.