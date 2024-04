Proteggi i tuoi file con la crittografia end-to-end di NordLocker (nuova offerta)

Conservare in un luogo sicuro i file di un certo peso è di vitale importanza per la loro sicurezza e la propria privacy. Questo indipendentemente dal titolare dei file, che sia un privato o un’azienda.

Purtroppo la maggior parte delle soluzioni di cloud storage oggi si rivelano inadatte a questo scopo, non potendo garantire un livello di crittografia tra virgolette accettabile. Esiste però un’eccezione che conferma la regola: NordLocker, un avanzato strumento di crittografia dei file sviluppato da Nord Security, la stessa società che è dietro al servizio NordVPN. In queste ore il primo anno del piano Premium è in offerta a 6,99 euro al mese, per effetto del maxi sconto del 53%.

NordLocker Premium in sconto del 53% per il primo anno

Con NordLocker ci si assicura uno strumento che sincronizza i propri file su più dispositivi in modo sicuro. A livello cloud la crittografia rimane sempre attiva, e grazie al backup automatico in caso di perdita del dispositivo si potrà rientrare in possesso dei propri documenti in un click.

Un ulteriore tratto distintivo del servizio è la grande facilità d’uso della piattaforma. L’inserimento dei file nel cloud storage crittografato può avvenire infatti con un semplice trascinamento col cursore del mouse, oltre.

Facilità che va di pari passo con la sicurezza dell’app, che impedisce a chiunque di visualizzare i file conservati e rende la condivisione degli stessi più sicura.

La promozione in corso oggi riguarda il piano annuale da 2 TB, in offerta a 6,99 euro al mese in virtù del 53% di sconto. Per controllare le altre offerte disponibili collegati a questa pagina del sito NordLocker.