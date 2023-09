Proteggi fino a 5 dispositivi e risparmia il 70% con Norton 360 Deluxe

Cerchi un antivirus per proteggere tutti i tuoi dispositivi di casa? Norton 360 Deluxe non solo fornisce una potente protezione, ma ti permette anche di risparmiare grazie all’attuale promozione: il piano annuale è infatti in sconto al 70%. Il prezzo crolla così da 99,99 euro a soli 29,99 euro per il primo anno. Perfetto per chi ha tanti device da gestire e mantenere sempre al sicuro.

Tutti i vantaggi di Norton 360 Deluxe

Perché scegliere Norton? Perché con la sua sicurezza avanzata contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti, oltre a salvaguardare le tue informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. Inoltre, Norton mette a disposizione una serie di strumenti utili per mantenere alto il livello di protezione:

Una secure VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza alcun tracciamento delle attività

che ti permette di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza alcun tracciamento delle attività Un password manager per generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e credenziali

per generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e credenziali Un cloud in cui poter salvare file e documenti importanti, oltre a effettuare un backup dei tuoi dispositivi

in cui poter salvare file e documenti importanti, oltre a effettuare un backup dei tuoi dispositivi SafeCam per PC , uno strumento essenziale che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam aiutandoti a bloccare gli accessi non autorizzati

, uno strumento essenziale che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam aiutandoti a bloccare gli accessi non autorizzati Protezione minori , che ti consente di gestire le attività online dei tuoi figli

, che ti consente di gestire le attività online dei tuoi figli Funzione “Orario di scuola” per gestire l’ambiente di apprendimento remoto dei più piccoli e mantenerli concentrati durante le ore di lezione a distanza

per gestire l’ambiente di apprendimento remoto dei più piccoli e mantenerli concentrati durante le ore di lezione a distanza Dark Web Monitoring: Norton monitora e ti avvisa se trova le tue informazioni personali nel Dark Web

Attraverso la promozione attiva, potrai risparmiare fino al 70% sul tuo abbonamento Norton per il primo anno. Nel caso del piano Deluxe, il prezzo scende da 99,99 euro a soli 29,99 euro all’anno: un vero affare, considerando che potrai utilizzarlo su cinque dispositivi differenti tra PC, Mac, tablet e smartphone.

Inoltre, Norton offre una garanzia esclusiva. Si tratta della Promessa Protezione Virus: se il tuo dispositivo dovesse essere colpito da un virus che Norton non riesce a rimuovere, verrai rimborsato. Approfitta subito della promozione e risparmia il 70% sul piano Norton 360 Deluxe.

