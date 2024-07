Promo Piscina ePRICE: fino al 20% sulle piscine Intex + speaker a 1€

Se hai la fortuna di avere un giardino di medie-grandi dimensioni e stai valutando l’acquisto di una piscina dove trascorrere almeno un paio di ore al giorno durante quest’estate, ti segnaliamo la nuova promozione lanciata da ePRICE, grazie alla quale è possibile acquistare una piscina Intex fino al 20% di sconto e ottenere una cassa Bluetooth waterproof di Xiaomi al prezzo simbolico di 1 euro. Per ottenere lo speaker audio a prezzo regalo, devi prima selezionare una delle piscine disponibili all’acquisto.

Le piscine della nuova promozione ePRICE

Sono diverse le piscine del marchio Intex che partecipano all’ultima promo estiva targata ePRICE. La più economica è la piscina Easy Set rotonda con pompa e filtro, le cui dimensioni sono pari a 457 x 457 x 107 cm: costa 171,99 euro, per effetto del 12% di sconto che consente di risparmiare 23 euro sul prezzo di vendita consigliato. Lo stesso modello di piscina, con l’aggiunta però sia della scaletta che dei teli, costa 191,99 euro, per un risparmio di 28 euro (13% di sconto).

La scelta top è rappresentata dalla piscina rotonda Ultra XTR Frame con pompa a sabbia, il cui prezzo scontato è pari a 703,99 euro, in virtù di uno sconto dell’11% (risparmi 87 euro, ndr). Queste le sue dimensioni: 732 x 732 x 132 cm.

Un ottimo compromesso è la piscina Intex Prisma frame ovale con pompa, filtro, scaletta e teli: grazie all’offerta in corso costa 439,99 euro, per un risparmio complessivo di 54 euro (pari all’11% di sconto). Per quanto riguarda le dimensioni, questa piscina misura 503 x 274 x 122 cm.

Tutte le piscine Intex in offerta sono disponibili sulla pagina dedicata all’ultima promozione estiva di ePRICE. Una volta selezionato l’articolo desiderato, non dimenticarti di aggiungere la cassa Bluetooth di Xiaomi a solo 1 euro.