PROMO LIMITATA per 400 capsule Caffè Borbone NERO su sistema Nespresso

Pagare appena 0,15€ a capsula per sistema Nespresso è una vera occasione. Se hai una macchinetta che usa questo sistema e ami Caffè Borbone in miscela Nera, questa è la tua occasione. Non fare a meno di questo mega pack da 400 pezzi comodo sia per casa che per l’ufficio.

Conta che su eBay è già in promozione ma se usi il codice “PSPRAPR24” al checkout il prezzo si abbassa ancora di più e con soli 61,70€ completi il tuo acquisto. Non perdere un secondo in più.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

400 capsule Caffè Borbone per sistema Nespresso: un’occasione

Questo megapack è veramente conveniente. Oltre a rendere il prezzo del supermercato un amaro ricordo, ti permette di avere una scorta perfetta sia per casa che per l’ufficio. La comodità più grande è che le capsule sono confezionate singolarmente così non solo sono più igieniche ma l’aroma si conserva senza compromessi.

Come ti dicevo, ne hai a disposizione 400. Sono tutte firmate Caffè Borbone miscela nera che è anche una delle più amate. Intensità pazzesca e gusto cremoso che risveglia le papille gustative con un solo sorso. La mattina o la pausa caffè hai un’esperienza da bar integrale direttamente a casa.

Si tratta di una promo veramente limitata dunque non perdere questa occasione. Il venditore ha un feedback eccellente per andare sul sicuro e, naturalmente, puoi pagare anche con PayPal.

Non perdere la tua occasione per un extra risparmio e porta a casa da eBay le tue 400 capsule per sistema Nespresso firmate Caffè Borbone a soli 61,70€ con il codice PSPRAPR24 da usare al pagamento.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.