Project Q: caratteristiche e prezzo della console portatile Sony

Definirla una console portatile è una comodità per sintetizzare velocemente ciò che è davvero Project Q, il dispositivo presentato ufficialmente da Sony nel corso del PlayStation Showcase 2023.

Più che una console portatile alla stregua di Nintendo Switch, Steam Deck o ASUS ROG Ally, Project Q, titolo provvisorio, promette di essere un accessorio di lusso: un dispositivo dedicato che ci permetterà di giocare in Remote Play i giochi installati sulla nostra PlayStation 5.

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC. More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV — PlayStation (@PlayStation) May 24, 2023

Dotata di display LCD con diagonale 8 pollici e risoluzione Full HD, la console include tutti i pulsanti e le caratteristiche del controller wireless DualSense, per quella che sarà un’estensione dell’esperienza PS5.

Project Q: come funziona la nuova console portatile da remoto con PS5

Non sono molte le informazioni in nostro possesso, ma la release stampa diffusa in nottata da Sony ci permette di avere qualche dettaglio, che in realtà va solo a confermare quanto si era detto con alcune indiscrezioni qualche settimana fa.

Project Q permetterà di effettuare lo streaming da remoto dei giochi installati su PlayStation 5, ad eccezione di quelli che richiedono periferiche particolari, come PlayStation VR2. Per funzionare avrà bisogno sempre di una connessione WiFi, da condividere si presume con la stessa PS5: non è chiaro per il momento se si potrà giocare anche fuori casa connettendosi ad un altro WiFi e lasciando la PlayStation 5 accesa.

Sebbene non vi siano indicazioni in tal proposito, non è da escludere che Sony possa sfruttare Project Q anche come un dispositivo per il gaming in cloud: potrebbe trattarsi di una funzionalità da aggiungere in futuro magari inserita in un abbonamento PlayStation Plus Extra o Premium.

Project Q: le ipotesi sul prezzo finale e la data di uscita

Sony non ha per adesso parlato di prezzi ufficiali: trattandosi tuttavia di un dispositivo chiamato soltanto ad effettuare un gaming in remoto non ci aspettiamo cifre esagerate.

Probabilmente si starà sotto i 200 euro, toccando il numero psicologico dei 199. Non è da escludere però addirittura qualcosa in meno, se Sony decidesse di puntare parecchio sulla diffusione di questo dispositivo.

L’unica certezza, o quasi, è la data di uscita: il lancio di Project Q è previsto entro la fine dell’anno, dunque aspettiamoci nuove informazioni nei prossimi mesi.

