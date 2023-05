PlayStation Showcase 2023, dove vederlo e tutti gli annunci in diretta

Si terrà questa sera l’atteso PlayStation Showcase 2023, l’evento Sony che di fatto sostituisce la consueta conferenza estiva.

Parliamo di un keynote molto importante e ovviamente attesissimo da parte degli appassionati dato che la compagnia giapponese ha promesso uno show lungo più di un’ora in cui si parlerà dei giochi PS5 e PS VR2 in sviluppo. La trasmissione avrà inizio a partire dalle 22 ora italiana e potrai seguirla in diretta dal player qui di seguito.

PlayStation Showcase 2023: cosa aspettarsi?

Abbiamo detto che Sony ha promesso la presentazione di diversi giochi in sviluppo per PlayStation 5 e PlayStation VR2. Sicuramente ci sarà spazio per Marvel’s Spider-Man 2, in uscita il prossimo autunno solo su PS5, oltre che per Final Fantasy XVI, per il quale manca veramente poco al lancio.

E poi si attendono sorprese: si parla di un ritorno di Bloodborne sottoforma di una remastered per PC e PlayStation 5, del remake di Metal Gear Solid 3 e di altri annunci importanti da parte della casa giapponese.

Naturalmente ci aspettiamo di vedere altri progetti importanti già annunciati come il remake di Silent Hill 2, il gioco di Avatar sviluppato da Ubisoft, qualche interessante novità sui titoli PlayStation VR2 e molto altro.

Raccoglieremo tutti gli annunci in serata qui di seguito dandoti modo di avere qualsiasi trailer e qualsiasi informazione a tua disposizione.

PlayStation Showcase 2023: tutti gli annunci della conferenza

L’articolo si aggiornerà a partire dalle ore 22 con tutti gli annunci della serata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.