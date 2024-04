Proiettore WiFi portatile a PREZZO CLAMOROSO su Amazon (-45%)

Fai diventare la parete del tuo salotto uno schermo gigante e trasforma la tua casa in un cinema con una spesa ridicola. Se fai presto oggi su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo proiettore WiFi portatile a soli 51,42 euro, invece che 99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un doppio sconto che in totale arriva fino al 45% circa e ti permette di risparmiare oltre 34 euro. Tieni presente che è un’offerta lampo ma se sei un abbonato ad Amazon Prime potrai avere accesso a questo sconto in anteprima. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Proiettore WiFi portatile: effetto cinema con pochissimo

Con questo mini proiettore potrai subito trasformare una parete qualsiasi in uno schermo da cinema senza alcuno sforzo. Infatti, grazie a un design estremamente compatto e leggero lo puoi portare ovunque. E in confezione trovi una praticissima valigetta per facilitare il trasporto.

Ha una risoluzione nativa a 1280 x 720 p e supporta la risoluzione a 1920 x 1080 p, con 6500 lumen. Potrai ingrandire l’immagine fino ad arrivare a 200 pollici con la pratica rotella che trovi sulla parte superiore. La tecnologia Bluetooth ti permette di collegare qualsiasi dispositivo senza nemmeno usare i cavi. Inoltre è dotato di un ingresso HDMI, USB, VGA, AV e slot per microSD.

Una promozione coi fiocchi da non perdere per nessun motivo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo proiettore WiFi portatile a soli 51,42 euro, invece che 99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.