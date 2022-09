Proiettore smart VIMGO P10: massima qualità ad un OTTIMO prezzo

Fino a pochi anni fa, il proiettore veniva considerato al pari di un vero e proprio bene di lusso, in virtù dei prezzi di vendita spesso proibitivi che, di conseguenza, rendevano un prodotto del genere accessibile solo per pochi consumatori. Con il passare del tempo, la diffusione di questi apparecchi è cresciuta di pari passo alle sempre più evolute funzionalità messe al servizio dell’utente.

Il proiettore smart VIMGO P10, di cui vogliamo parlarti oggi, include tutte le caratteristiche tipiche di un autentico top di gamma e sa farsi apprezzare anche per un’ineccepibile qualità costruttiva. Entriamo nel dettaglio e scopriamo tutti i principali punti di forza di questo dispositivo, acquistabile in preordine su Buybestgear a 249€ inserendo il codice sconto BBGP10-1 che ti farà risparmiare 50€.

Proiettore smart VIMGO P10: caratteristiche tecniche

Il proiettore VIMGO P10 si distingue per una risoluzione nativa pari a 1080p e garantisce pieno supporto per i video 4K. Splendide immagini con diagonale fino a 120 pollici: altissima definizione, colori vivaci, contrasti ben accentuati grazie al sistema HDR10 e luminosità fino a 300 ANSI lumen. Riscontri positivi anche per quanto riguarda il flusso audio: potrai godere di un suono stereo di livello cinematografico grazie al contributo dei due altoparlanti da 5 Watt. Nulla ti impedirà di connetterti al proiettore utilizzandolo come un altoparlante Bluetooth esterno.

Risponde all’appello anche il sistema operativo Android: garantito il pieno accesso a tutte le più popolari applicazioni dedicate all’intrattenimento come YouTube, Spotify ed altre ancora. Piena capacità di modificare il desktop del proiettore in base alle tue specifiche preferenze o esigenze. VIMGO P10 può essere collegato a tutti i tuoi dispositivi sfruttando le connettività HDMI, USB e Bluetooth. Nessun problema eseguendo il mirroring dei contenuti in modalità wireless dallo smartphone tramite mirror cast ed AirPlay. Compatibilità con bande di rete a 2,4 GHz e 5 GHz. La particolarità di questo dispositivo risiede nel poter regolare la messa a fuoco direttamente dal telecomando, utilizzando i pulsanti F+ ed F- a seconda delle esigenze. Allo stesso modo è possibile agire sull’inclinazione dell’immagine, passando facilmente da una proiezione verticale ad una orizzontale.

Come detto, anche dal punto di vista costruttivo non ci si può assolutamente lamentare. Il proiettore vanta un design del motore ottico sigillato, evitando che con il passare del tempo la polvere comprometta la qualità delle immagini. I materiali utilizzati garantiscono una lunga durabilità. Insomma, stiamo parlando di un vero best buy e cogliamo nuovamente l’occasione per ricordarti che il proiettore smart VIMGO P10 è disponibile in preordine a 249€ applicando il codice sconto BBGP10-1: rapporto qualità-prezzo ai massimi livelli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.