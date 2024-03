Proiettore portatile WiMiUS Q2 in offerta: leggero e con Android integrato

Il mini proiettore portatile WiMiUS Q2 è una soluzione all’avanguardia che ti aiuterà a trasformare qualsiasi spazio nel tuo cinema personale. Attualmente disponibile a un prezzo speciale di 195€, grazie a un coupon sconto di 25€, questo gioiello tecnologico rappresenta un investimento intelligente per gli amanti del cinema.

Al centro delle sue numerose caratteristiche spicca il sistema Android integrato, che apre le porte a un universo di contenuti streaming. Collegandosi alla rete WiFi, gli utenti possono accedere direttamente a piattaforme come YouTube, Netflix, Prime Video, e molto altro, senza la necessità di dispositivi esterni come Firestick o decoder. Questa funzionalità non solo semplifica l’esperienza utente ma trasforma il WiMiUS Q2 in un vero e proprio hub di intrattenimento portatile.

La portabilità è un altro punto di forza di questo mini proiettore. Con un peso di soli 210 g, è così compatto da poter essere trasportato in tasca, rendendolo il compagno di viaggio ideale per presentazioni, serate di film all’aperto o qualsiasi avventura che richieda intrattenimento mobile.

La batteria ricaricabile garantisce fino a 2 ore di autonomia, e la possibilità di ricarica tramite power bank offre una flessibilità senza precedenti per l’uso all’aperto.

Dal punto di vista tecnico, il WiMiUS Q2 brilla per le sue specifiche avanzate. Grazie alla tecnologia DLP, offre immagini di qualità superiore con colori vivaci e dettagli nitidi, superando i tradizionali proiettori LCD. L’adozione di WiFi6 e Bluetooth 5.2 garantisce una connettività veloce e stabile, migliorando significativamente l’esperienza di streaming e la proiezione wireless.

Il mini proiettore WiMiUS Q2 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo portatile, ricco di funzionalità e facile da usare per l’intrattenimento digitale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!