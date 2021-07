Il proiettore portatile di Vili Nice è in offerta su Amazon a soli 89,99€. L'esclusivo coupon attualmente disponibile ti offre l'opportunità di risparmiare 30€ e portarti a casa questo dispositivo concludendo un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Proiettore portatile: cos'è e a cosa serve

Hai un giardino o una terrazza a disposizione? Trasformali immediatamente in un cinema all'aperto grazie a un comodissimo proiettore portatile. Questo in particolare è una bomba di tecnologia che ti permette di gustarti i tuoi contenuti preferiti con una spesa minima.

Semplice da utilizzare, ti è sufficiente collegarlo alla corrente per iniziare a riprodurre tutto ciò che vuoi. Con i suoi 6500 lumen offre una visibilità stupefacente aiutata anche dalla risoluzione 1080p Full HD.

Praticamente stai al fresco e ti guardi finanche la TV. Se poi sei un tipo ancora più pratico lo connetti direttamente allo smartphone e avvii lo streaming che più ti entusiasma. In generale è compatibile con le connessioni HDMI, VHA, USB e AV ma anche con le TV BOX e le chiavette del calibro di Chromecast e Fire TV.

Ha delle dimensioni compatte, occupa il minimo spazio e te lo porti anche in viaggio o in campeggio se hai delle vacanze in previsione. Praticamente non potresti chiedere di più.

Infine sappi che l'anello di messa a fuoco ti semplifica la vita perché ti basta rotearlo per impostare subito tutto alla massima risoluzione.

Acquista subito il tuo proiettore portatile su Amazon ad appena 89,99€. Attivi il coupon e risparmi 30€ istantaneamente. Le spedizioni sono veloci e operate in sole 48 ore per i membri Prime. In caso sei cliente standard non avere timore: le puoi avere anche tu gratuite optando per i punti di ritiro come modalità di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica