Proiettore portatile Bluetooth con treppiede a SOLI 62€ con il COUPON

Hai una parete della grande e non sai che quadro apprenderci? E se invece la sfruttassi per creare il tuo cinema personale? Per farlo non devi spendere chissà quali cifre. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo proiettore portatile Bluetooth a soli 62,59 euro, anziché 99,99 euro. Per ottenerlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice 25ECWTTH al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 10% più di uno sconto di 22 euro e di un ulteriore taglio del 6% per un risparmio totale di ben 37 euro. Davvero niente male soprattutto se consideri che potrai avere un cinema nel salotto di casa.

Proiettore portatile Bluetooth a prezzo shock

Come ti dicevo con questo fantastico mini proiettore portatile Bluetooth puoi facilmente guardare film, serie TV, eventi sportivi e tanto altro in uno schermo gigante. Ha una luminosità di 1200 lumen e una risoluzione a 1080 P.

Puoi ingrandire o diminuire lo schermo tramite la rotella che ti permette di zoomare fino ad avere una proiezione di 250 pollici. Grazie alla connessione wireless puoi collegare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, cuffie e molto altro senza fili. Ed è anche dotato degli ingressi HDMI, USB-A e USB-C. Inoltre incluso trovi un treppiede molto utile.

Un vero portento che oggi puoi accaparrarti a un prezzo ridicolo. Perciò non aspettare che l’offerta scada, vai subito su Amazon e acquista il tuo proiettore portatile Bluetooth a soli 62,59 euro, anziché 99,99 euro. Per ottenerlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice 25ECWTTH al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.