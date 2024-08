Proiettore portatile Bluetooth con risoluzione HD a 57€ in MENO (Amazon)

Vuoi vedere i tuoi film preferiti, le serie TV, gli eventi sportivi e tanto altro in uno schermo gigante senza spendere un’esagerazione? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo proiettore portatile Bluetooth a soli 72,99 euro, invece che 129,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 32% più un ulteriore sconto di 15 euro con il coupon da applicare per un risparmio totale di ben 57 euro. Davvero niente male, soprattutto perché avrai un dispositivo utilissimo e versatile che ti permette di trasformare qualsiasi parete in uno schermo da cinema.

Proiettore portatile Bluetooth a ottimo prezzo

Oltre al prezzo di questo proiettore portatile Bluetooth, decisamente vantaggioso, siamo anche di fronte a ottimo dispositivo. Ha un design estremamente compatto e molto semplice da utilizzare. Grazie alla connessione Bluetooth 5.2 puoi collegarlo facilmente a qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet.

Puoi proiettare sul muro le immagini da un minimo di 35 pollici a un massimo di 200 pollici ruotando la pratica manopola che ti permette di avere facilmente la dimensione che desideri. Ha una risoluzione HD 1080 P per immagini realistiche e dai colori vivaci. Ed è anche dotato di una porta HDMI, una USB e una AV.

Non perdere tempo perché a un prezzo del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo proiettore portatile Bluetooth a soli 72,99 euro, invece che 129,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.