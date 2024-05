Proiettore 5G da 20000 lumen: doppio sconto TOP del 6%+coupon 35%

Sei appassionato di film e serie TV e vorresti ricreare una zona, in casa tua, che possa avere la stessa atmosfera di una sala cinematografica? Allora approfitta subito di questa occasione e acquista il proiettore 5G da 20000 lumen oggi in doppio sconto, al prezzo davvero imperdibile di soli 122 euro circa invece di più di 160 euro.

Questo dispositivo può essere tuo al prezzo così basso solo se approfitterai dello sconto del 5% e di un ulteriore sconto del 35% che potrai applicare tramite coupon. Se ancora non sei cliente Amazon Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, sempre per gli abbonati a Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito il proiettore e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Grazie alla sua luminosità di 20000 lumen e una riproduzione di 18 milioni di colori, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti godendo di immagini assolutamente pazzesche, ricche di dettagli. Avrai la possibilità di condividere foto con la tua famiglia, giocare ai videogiochi, guardare la tua squadra del cuore e molto altro ancora, con questo eccezionale proiettore WiFi Bluetooth Full HD.

Il WiFi dual-band 2.4G+5G, ti consentirà di connettere il proiettore in modalità wireless con il telefono iOS, Android, iPad e Tablet. Non manca la funzione di correzione trapezoidale a 4D/4P e potrai anche leggere file PPT/Excel/PDF/Words utilizzando una pennetta USB. Insomma, un prodotto unico e imperdibile.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico proiettore 5G da 20000 lumen in doppio sconto, a soli 122 euro circa. Affrettati, questa è un’offerta a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro.