Prodotti ricondizionati come nuovi: fino al 50% di sconto da Mediaworld

Risparmiare e fare bene al pianeta? È possibile acquistando prodotti ricondizionati, ovvero articoli usati a cui è stata data una seconda vita attraverso riparazioni e/o manutenzioni approfondite. Mediaworld, fino al 31 luglio, offre fino al 50% di extra sconto proprio sui prodotti ricondizionati, permettendo a tutti di acquistare elettrodomestici o dispositivi come nuovi a metà prezzo.

La promozione Mediaworld è valida soltanto per l’acquisto online, con consegna gratuita. Tra i prodotti disponibili troviamo elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, cantinette, lavatrici e asciugatrici, incasso), ma anche TV e Home Cinema, macchine fotografiche, droni, monopattini elettrici, smartphone e smartwatch, auricolari, computer, tablet e console.

I migliori ricondizionati Mediaworld (fino a -50%)

Un’ampissima selezione, dunque, con offerte davvero interessanti. Qualche esempio? Redmi Note 12 Pro+ 5G a 224,95 euro, smartwatch Garmin Venu a 148,74 euro, Samsung Galaxy S23 a 505,03 euro e Motorola Razr Ultra 256 a 475,40 euro. Ottime offerte anche per i PC: Microsoft Surface Book 13 convertibile 2 in 1 a 832,05 euro (il prezzo originale, nuovo, è di 1849 euro), oppure Asus ROG Strix a 1.700,37 euro (prezzo di listino 2.699 euro).

La condizione dei prodotti è valutata in una scala di grading, che tiene conto della qualità della confezione, della presenza o meno di accessori, dell’estetica (se un prodotto è come nuovo o presenta imperfezioni) e dello stato, ovvero se è funzionante o meno. La maggior parte si trova in ottime condizioni, pari praticamente al nuovo.

La promozione Mediaworld offre fino al 50% di sconto su un’ampia selezione di prodotti ricondizionati: un’ottima occasione per risparmiare e ottenere comunque un dispositivo in buono stato e funzionale. L’offerta è valida solamente online fino al 31 luglio e la spedizione è gratuita.