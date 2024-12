Problemi su Amazon e servizio clienti: ecco come contattarlo da qualsiasi dispositivo

Amazon è per molti la soluzione numero uno per gli acquisti online di qualsiasi tipologia, che si tratti di prodotti alimentari, articoli di vario genere o regali per una persona speciale. In ogni caso ed esigenza, Amazon è sempre la prima opzione che viene in mente quando si tratta di acquistare un determinato prodotto. Grazie alla sua notevole versatilità e praticità, permette di fare acquisti comodamente da casa senza dover uscire. Inoltre, è un modo rapido e conveniente per risparmiare e andare a caccia delle offerte vantaggiose di questo e-commerce.

Una comodità notevole, anche se, come tutti gli shop online, l’attesa dell’ordine, la spedizione e l’arrivo dell’oggetto possono presentare delle problematiche. Per risolvere qualsiasi tipo di difficoltà durante tutte le fasi di acquisto su Amazon, è possibile contattare il servizio clienti tramite telefono, e-mail o chat da qualsiasi tipo di dispositivo, ecco come da qualsiasi dispositivo

Servizio clienti di Amazon: chiamata, chat o email

L’assistenza clienti di Amazon offre un modo rapido e veloce per risolvere qualsiasi tipo di problema sulla piattaforma. La comunicazione diretta e in tempo reale è disponibile, anche se non sempre facilmente raggiungibile come si potrebbe immaginare. Più comodamente, è possibile accedere alla sezione delle domande frequenti, che presenta risposte utili per risolvere eventuali problematiche senza la necessità di una comunicazione diretta.

Tuttavia, in alcuni casi, questo non è sufficiente per risolvere i problemi che si presentano su Amazon, sia per un ordine che per altre questioni. In casi specifici è quindi possibile trovare e utilizzare la sezione che permette di chiamare o chattare direttamente con l’assistenza clienti di Amazon. Nello specifico, una volta raggiunta la categoria apposita, si potrà scegliere di comunicare con un operatore che ascolterà la richiesta e fornirà tutte le informazioni necessarie per risolvere il problema in tempo reale.

Per raggiungere e contattare il servizio clienti di Amazon, ci sono diverse metodologie disponibili, sia tramite l’app mobile di Amazon che accedendo al sito web da browser. In sostanza, è possibile chiamare il servizio clienti, chattare con il team tramite testo o inviare un’email, a seconda delle proprie esigenze. La telefonata diretta è il modo più veloce e pratico per ottenere una risposta e risolvere rapidamente il problema. Le email sono consigliate in caso di problemi non urgenti e dove è possibile attendere più tempo per una risposta ufficiale di Amazon. La chat è il giusto compromesso per ottenere un aiuto rapido in tempo breve senza dover procedere con una chiamata. Inizialmente, la chat prevede una comunicazione con un chatbot, che può essere trasformata in una chat con un agente reale di Amazon.

Come contattare l’assistenza clienti di Amazon

Per cominciare, è possibile contattare gli agenti di supporto di Amazon tramite una chiamata telefonica. Questo è possibile sfruttando la pagina di assistenza clienti di Amazon, dove inizialmente sono visibili le domande più frequenti con le relative risposte generali, oltre alla sezione riguardante gli ordini effettuati. Se c’è una problematica con uno di questi ordini, prima di arrivare alla comunicazione diretta con l’assistenza Amazon, è necessario passare attraverso una serie di passaggi.

Dal sito web, è possibile accedere al proprio account Amazon e selezionare “Account e liste”. A questo punto, si visualizzeranno tutte le categorie che permettono di accedere a una determinata sezione, come ad esempio “I miei ordini”. Tra la lista, è necessario selezionare “Contattaci” e scegliere il prodotto per il quale è necessario richiedere assistenza. Cliccare su una motivazione, anche non reale, poiché la comunicazione successiva permette di chiarire nuovamente il vero problema. Successivamente, si possono scegliere le seguenti opzioni:

Contatta il venditore

Segnala un problema del venditore

Ho ancora bisogno di aiuto

Selezionando “Ho ancora bisogno di aiuto”, si può procedere su “Richiedi una telefonata” per richiedere una chiamata immediata.

In alternativa, nella stessa pagina è possibile procedere su “Chatta con noi- La chat è un’opzione veloce per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Il nostro assistente di messaggistica capisce rapidamente per cosa hai bisogno di aiuto e risolve il problema immediatamente o, in caso contrario, ti connette a un operatore. Una volta connesso a un operatore, hai 24 ore di tempo per concludere il contatto”

Come chiamare l’assistenza clienti Amazon da smartphone

Da smartphone, è possibile accedere all’applicazione Amazon con il proprio account. Selezionare l’icona del menu a destra del carrello e scorrere in basso fino a “Servizi clienti”. Procedere visitando le categorie già presenti per risolvere qualsiasi problema tra quelli più frequenti.

Altrimenti, selezionare l’ordine per il quale si è verificato il problema e scegliere una delle motivazioni presenti sulla lista. Dopodiché, basterà scegliere “Ho ancora bisogno d’aiuto” per scegliere le modalità di comunicazione presenti, tra cui “Inizia a chattare ora”, “Richiedi una chiamata ora” o “Invia un’email ora“. In questo modo, si avvierà immediatamente una comunicazione nella modalità prescelta.

Amazon consiglia sempre di procedere tramite chat per ottenere una risposta rapida. Tuttavia, in questa sezione è possibile scegliere la modalità di comunicazione che si preferisce per risolvere la propria richiesta specifica.

Come contattare il team di supporto di Amazon tramite chat

La pagina del servizio clienti di Amazon, sia su applicazione che su sito web, presenta una numerosa lista di articoli e servizi per risolvere vari problemi, come quelli relativi agli ordini, agli abbonamenti, al tipo di spedizione e molto altro. Oltre a questo, sono presenti modalità di supporto importanti per il cliente, in quanto qualsiasi tipo di esigenza può essere risolta anche in modo diretto.

Come descritto sopra, è possibile chiamare direttamente il servizio clienti di Amazon per ottenere una risposta immediata ma non è però l’unica soluzione. Nello specifico, è possibile procedere tramite chat un modo pratico per ridurre i tempi di attesa e il carico di lavoro degli agenti. L’assistente nella chat online di Amazon può rispondere a domande urgenti o risolvere problemi relativi all’account semplicemente digitando la propria richiesta.

Infatti, è consigliato passare prima per la comunicazione via chat e, nel caso in cui il problema non si risolva, procedere in un secondo momento con la telefonata. Per essere più chiari, la chat permette inizialmente di comunicare con un bot, ma è possibile anche ricevere assistenza da un operatore reale su Amazon. Ecco come:

Accedere ad Amazon da browser, sia da PC che da smartphone;

Accedere al proprio account;

Toccare l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra;

Scegliere “Contattaci”;

Selezionare un ordine;

Scegliere un problema;

Proseguire su “Altro”;

Selezionare “Ho ancora bisogno d’aiuto”;

Scegliere la modalità di comunicazione via chat;

Procedere seguendo le indicazioni del chatbot;

Selezionare il problema sull’ordine scelto o procedere su “Altro”;

Alle domande, selezionare “Altro”;

Scegliere “Parlare ora con un agente via chat”.

A questo punto si aprirà una nuova finestra di chat che permetterà di parlare direttamente con un agente.

Chattare con un agente sull’app Amazon:

Aprire Amazon Shopping;

Toccare l’icona del menu hamburger;

Scorrere verso il basso e selezionare “Servizio Clienti”;

Toccare “Chatta con noi”;

Il chatbot di Amazon ti invierà un messaggio di benvenuto con delle opzioni. Seleziona “Qualcos’altro”;

Tocca “Gestisci account” o “Abbonamento Prime”;

Seleziona “Aggiorna o annulla Prime”;

Procedere su “Altro”;

Seleziona “Chatta ora con un agente”.

Amazon permette in modo pratico e veloce di risolvere tutti i problemi presenti sulla piattaforma, accedendo a un servizio clienti completo. È possibile trovare soluzioni rapide e veloci tramite articoli, ma anche una comunicazione diretta tramite chat o telefono. Questo consente a tutti gli utenti di trovare il modo giusto per risolvere i problemi su Amazon.