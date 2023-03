Problemi alla batteria dello smartphone? Scoprilo con questa GENIALATA (7€)

Se hai il sospetto che qualcosa non vada nella batteria del tuo smartphone, magari perché l’autonomia energetica si è ridotta di parecchio, con questo gadget puoi scoprirlo in un attimo. Si tratta di un dispositivo con doppia funzionalità, in realtà. Infatti, se inserito fra un caricatore e il dispositivo da ricaricare, può svolgere duplice funzione:

misura il voltaggio effettivo , permettendoti di capire se il caricatore (o il cavo) lavorano come dovrebbero;

conteggia i "mAh" in uscita verso il dispositivo: visualizzi i dati in tempo reale e quelli cumulativi (che puoi resettare).

Proprio tramite i “mAh” si misura anche la capacità delle batteria dei tuoi dispositivi. Grazie a questo confronto dei parametri, è facile capire se la ricarica dei tuoi device è “piena” oppure si ferma prima perché – probabilmente a causa dell’invecchiamento – l’efficienza è calata.

Un prodotto, questo utilissimo strumento, che da Amazon puoi prendere in promozione a 7€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime: basta completare l’ordine al volo per approfittarne, se è ancora disponibile.

Batteria dello smartphone: il gadget per controllarla

Super semplice da utilizzare, a giudicare dalle recensioni lasciata a riguardo del prodotto, si tratta di un accessorio perfetto per controllare a cosa è dovuto un eventuale calo di prestazioni energetiche del tuo device.

Per metterlo in funzione, basta sfruttare la doppia porta USB e posizionarlo fra il caricatore e il dispositivo. Seguendo le istruzioni, impari subito a leggere i dati sul display e ne padroneggi le funzionalità.

Non perdere l’occasione di portare a casa da Amazon questo utilissimo gadget. Controlla lo stato di salute della batteria dello smartphone e non solo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 7€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapidissimo, la disponibilità è limitata.

