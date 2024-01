Private VPN: naviga anonimo a soli 2,08 euro al mese

Private VPN ti consente di rimanere protetto e accedere a contenuti. Questa soluzione è tra le più rapidamente sviluppate al mondo ed allo stesso tempo una delle migliore per mantenere la tua privacy al sicuro e navigare senza limiti con una velocità incredibile.

Puoi utilizzare questa potente Virtual Private Network su uno smartphone, tablet, router ma anche su qualsiasi PC Windows, MacOS o Linux . Insomma, puoi collegarti praticamente da qualsiasi dispositivo disponibile in commercio senza restrizioni e senza dover configurare praticamente nulla.

Questa VPN, inoltre, offre un livello di crittografia militare a 2048-bit con AES-256, il più alto standard di protezione attualmente disponibile. Grazie a questo prodotto che vedremo più nel dettaglio tra un attimo puoi vedere video in alta definizione, navigare su Internet e scaricare contenuti con velocità straordinariamente elevate senza rinunciare alla tua sicurezza.

Private VPN: i dettagli

Puoi accedere ad oltre 200 server in 63 Paesi, quindi puoi connetterti facilmente ovunque ti trovi e godere di velocità illimitate su qualsiasi server sicuro. Inoltre, le leggi sulla privacy della Svezia impediscono ai governi di sequestrare registri di traffico. Nello specifico, questa VPN non sa cosa fai online.

PrivateVPN è l’unico provider VPN in grado di collegare fino a dieci dispositivi contemporaneamente utilizzando indirizzi IP univoci con assistenza clienti 24/7 e larghezza di banda illimitata.

Quando utilizzi PrivateVPN per acquistare servizi VPN, sei trattato come un membro della famiglia. PrivateVPN è una rete VPN che funziona con persone reali. Il team di supporto, che è tra i migliori del settore, è sempre disponibile per aiutarti. Parlerai direttamente con gli sviluppatori interni per risolvere i tuoi problemi in modo rapido e semplice. Per iniziare a chiedere supporto al team dedicato puoi fare click sul fumetto verde della chat nell’angolo in basso a destra.

Costi ed altro

Questa VPN ha uno sconto limitato dell’85% sul piano di 12 mesi con 24 mesi gratuiti extra a soli 2,08 euro al mese.

