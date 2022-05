Private Internet Access: VPN scontata dell'81%

Le Virtual Private Network sono una soluzione alla portata di tutti per potersi assicurare un alto livello di sicurezza online. Va però considerato che non tutti i servizi di questo settore mantengono pienamente le promesse.

Alcune piattaforme poco attendibili, in realtà, potrebbero mantenere registri dove sono registrate tutte le attività degli iscritti. Ciò, oltre a problemi sotto il punto di vista della privacy, può portare a database molto interessanti per pirati formatici ed enti governativi.

Dunque è sì importante utilizzare una VPN, ma anche essendo consapevoli di come essa si comporta con i dati degli utenti. Sotto questo punto di vista Private Internet Access rappresenta uno dei migliori servizi attualmente disponibili sul mercato.

Tale piattaforma infatti offre non solo prestazioni elevate, ma anche alquanto severe che mirano a tutelare in tutto e per tutto la privacy degli iscritti.

Private Internet Access è una VPN che crede fortemente nella privacy degli utenti

Quanto appena detto non è solo un’affermazione vaga. Le politiche legate a Private Internet Access prevedono di non registrare, tracciare o memorizzare dati riguardanti gli utenti.

Questo modus operandi che ha contraddistinto questo servizio dalla concorrenza, è poi accompagnato anche da altre soluzioni interessanti. Il protocollo WireGuard, per esempio, consente un livello di sicurezza elevato pur mantenendo prestazioni sorprendenti per quanto riguarda le performance della connessione.

Il software open source su cui si basa la VPN, abbinata alla mancanza di limiti di banda, sono altri vantaggi considerevoli. Infine, merita una citazione anche del sistema di blocco annunci pubblicitari molesti. Attivando l’utility MACE, è possibile eliminare tracker e banner, oltre a pericolosi malware.

E per quanto concerne i costi? Attualmente Private Internet Access propone un’offerta ai suoi nuovi iscritti alquanto interessante. Con l’abbonamento biennale infatti, è possibile usufruire di uno sconto dell’81% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN per appena 1,99 euro al mese. Come se ciò non bastasse, Private Internet Access aggiunge alla sottoscrizione due mesi gratuiti.