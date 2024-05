Privacy e sicurezza online al top con il bundle Surfshark One (nuova offerta)

Mai come nell’ultimo periodo si è registrato un simile interesse per la privacy e sicurezza online. Un numero sempre più alto di persone sta prendendo consapevolezza dei pericoli della rete e di quali siano le conseguenze di una vita in cui si è connessi 24 ore su 24.

Da qui la proposta da parte delle aziende specializzate in sicurezza informatica di soluzioni all-in-one, che comprendano da una parte il classico sistema antivirus e dall’altra un servizio di VPN premium, con l’aggiunta di altre funzionalità legate alla privacy di ciascun utente. Una delle migliori soluzioni oggi disponibili sul mercato è il bundle Surfshark One, che unisce all’eccellente VPN di Surfshark un ottimo sistema antivirus in tempo reale: grazie all’offerta di queste ore è possibile attivare il piano di due anni al prezzo scontato di 2,69 euro al mese (83% di sconto).

Surfshark One è in offerta a 2,69 euro al mese per due anni

Il pacchetto Surfshark One include una VPN sicura, il blocco della pubblicità invasiva e quello dei cookie, per una navigazione privata e libera. Alla VPN si aggiungono poi funzionalità extra in difesa della propria identità personale, per esempio un generatore automatico sia di nuove identità online (Alternative ID) che di nuove email.

Un’altra caratteristica chiave è la protezione antivirus disponibile in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alla quale è possibile difendersi da qualsiasi minaccia informatica portata ai propri dispositivi personali.

L’ultima offerta, valida per un periodo di tempo limitato, consente di attivare il piano Surfshark One a soli 2,69 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’83%. In più i nuovi utenti possono beneficiare di tre mesi extra in regalo e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.