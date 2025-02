Prime Video trasmetterà gratis PSV-Juventus il 19 febbraio

Amazon Prime Video, in qualità di Media Partner della UEFA Champions League, domani trasmetterà PSV-Juventus gratis in diretta streaming. Questa partita è valida per il ritorno dei play off del torneo. Live potrai quindi assistere alla fase a eliminazione diretta di una delle squadre italiane ancora in corsa per continuare la competizione.

All’andata, Prime Video aveva scelto di trasmettere il Milan. Questa volta, per accontentare i tifosi bianconeri, ha scelto di portare in streaming un match decisamente avvincente, fuori casa. PSV-Juventus inizierà con il fischio d’inizio alle ore 21.00, ma dalle 19.30 sarà possibile collegarsi per un pre-partita ricco di notizie e informazioni in merito a questa e a tutte le altre partite in programma:

mercoledì 19 febbraio 2025 ore 18.45: Borussia Dortmund-Sporting su SKY SPORT UNO, SKY SPORT (254) e NOW;

mercoledì 19 febbraio 2025 ore 21.00: PSV-Juventus su AMAZON PRIME VIDEO; Real Madrid-Manchester City su TV8 gratis (8), SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (252) e NOW; PSG-Brest su SKY SPORT (253) e NOW.



In attesa di PSV-Juventus, gratis in streaming per tutti gli abbonati Prime Video, anche questa sera sarà possibile seguire i play off della UEFA Champions League:

martedì 18 febbraio 2025 ore 18.45: Milan-Feyenoord su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (253) e NOW;

martedì 18 febbraio 2025 ore 21.00: Atalanta-Bruges su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252) e NOW; Bayern-Celtic su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (254) e NOW; Benfica-Monaco su SKY SPORT (255) e NOW.



PSV-Juventus: probabili formazioni

PSV-Juventus, trasmessa gratis per tutti gli abbonati a Prime Video, si gioca domani, mercoledì 19 febbraio 2025, dalle ore 21.00. Sintonizzandosi su Prime Video alle ore 19.30 è possibile seguire il pre-partita dove ci saranno diverse conferme sulla partita, alcune notizie utili, pronostici e la conferma delle probabili formazioni.

Psv Eindhoven (4-3-3) : Benitez; Karsdorp, Mauro Junior, Schouten, Flamingo; Veerman, Til, Salibari; Bakayoko, De Jong, Perisic. Allenatore Bosz.

: Benitez; Karsdorp, Mauro Junior, Schouten, Flamingo; Veerman, Til, Salibari; Bakayoko, De Jong, Perisic. Allenatore Bosz. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore Thiago Motta.