Champions League gratis sul digitale terrestre: la partita del 19 febbraio

Come consuetudine settimanale, è arrivato l’appuntamento per scoprire quale sarà la partita di UEFA Champions League trasmessa gratis sul digitale terrestre domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Come molti avranno ipotizzato, sarà possibile seguire in diretta Real Madrid-Manchester City.

Il ritorno tanto atteso dei play off di Champions League verrà trasmesso gratuitamente sul canale TV8 del digitale terrestre, alla numerazione LCN 8 del telecomando. In alternativa, sempre gratuitamente, questo match potrà essere seguito live streaming accedendo al sito ufficiale di TV8.

Se vuoi seguire le italiane che cercheranno di aggiudicarsi la vittoria per proseguire nel torneo dovrai abbonarti a NOW PASS SPORT. Questa opzione offre una soluzione economica, ma completa garantendo l’accesso a tutto lo sport di Sky in diretta streaming, su dispositivi mobili e smart TV.

Nondimeno, rimane disponibile l’appuntamento settimanale su TV8 per seguire in chiaro gratis una delle partite di UEFA Champions League sul digitale terrestre.

Real Madrid-Manchester City è la partita di Champions League trasmessa gratis

Chi lo desidera potrà sintonizzarsi su TV8 per seguire la diretta in chiaro gratis sul digitale terrestre di Real Madrid-Manchester City, valida per il ritorno dei play off della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle ore 21:00, ma gli spettatori potranno seguire un interessante pre-parita, dalle ore 20:20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo al Bernabeu.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Vinicius, Mbappé. Allenatore Ancelotti.

: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Vinicius, Mbappé. Allenatore Ancelotti. Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. Allenatore Guardiola.

Ora ecco le partite che si giocheranno mercoledì 19 febbraio per la UEFA Champions League e dove vederle:

18.45 Borussia Dortmund-Sporting su SKY SPORT UNO, SKY SPORT (254) e NOW;

21.00 PSV-Juventus su AMAZON PRIME VIDEO;

su AMAZON PRIME VIDEO; 21.00 Real Madrid-Manchester City su TV8 gratis (8), SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (252) e NOW;

su TV8 gratis (8), SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (252) e NOW; 21.00 PSG-Brest su SKY SPORT (253) e NOW.

Queste invece le partite di stasera, martedì 18 febbraio:

18.45 Milan-Feyenoord su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (253) e NOW;

su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (253) e NOW; 21.00 Atalanta-Bruges su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252) e NOW;

su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (252) e NOW; 21.00 Bayern-Celtic su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (254) e NOW;

21.00 Benfica-Monaco su SKY SPORT (255) e NOW.