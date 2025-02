Prime Video: la partita gratis di Champions League il 12 febbraio

Tutti gli appassionati di calcio saranno felici di sapere che la partita gratis di UEFA Champions League scelta da Prime Video riguarda una squadra italiana. Infatti, domani sera 12 febbraio 2025 potremo gustarci la diretta tra Fyenoord – Milan, in diretta dalle ore 21:00. Questa è un’esclusiva offerta a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime, che include anche l’accesso alla sua piattaforma di streaming.

La buona notizia è che, se ancora non sei iscritto al servizio, puoi provarlo gratis per 30 giorni qui. In questo modo potrai accedere a tutti i contenuti on demand disponibili e alla partita dei playoff della UEFA Champions League in programma domani e a una scelta tra quelle del 18 febbraio 2025.

Un’ottima occasione per chi ama il calcio e non vuole perdersi una delle italiane che combatterà per rimanere nel torneo e continuare così la corsa al trofeo. Come per ogni partita di Champions League, inclusa gratis nel catalogo, Prime Video offrirà anche un ricco pre-partita a partire dalle 19:30 circa.

Invece, giovedì 13 febbraio 2025 verrà trasmessa una partita di Europa League gratis sul digitale terrestre.

Feyenoord – Milan è la Champions League gratis di Prime Video

Feyenoord – Milan sarà la partita gratis di Champions League inclusa nell’abbonamento Prime Video. L’incontro si giocherà sul campo del De Kuip, lo stadio di Rotterdam. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 21:00. In palio il pass per gli ottavi di finale, ma sarà necessaria anche la partita di ritorno oltre che questa di andata, che si giocherà settimana prossima, il 18 febbraio alle 18:45.

Vediamo le probabili formazioni che scenderanno sul campo d’erba del De Kuip a Rotterdam:

Feyenoord (4-2-3-1) : Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. Allenatore Priske.

: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. Allenatore Priske. Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore Conceiçao.

Ecco le partite delle italiane ai playoff della UEFA Champions League di questa giornata:

martedì 11 febbraio ore 21:00: Juventus – PSV Eindhoven;

mercoledì 12 febbraio ore 18:45: Club Brugge – Atalanta ;

mercoledì 12 febbraio ore 21:00: Feyenoord – Milan .