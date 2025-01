Prime Video ha rivelato la data di arrivo dell'action-thriller più atteso di sempre

La fantastica piattaforma di streaming live e on demand, Amazon Prime Video, si sta preparando a lanciare un nuovo emozionante thriller d’azione. Si tratta di una delle pellicole più attese di sempre. Stiamo parlando di G20, che vanta la pluripremiata attrice Viola Davis nel ruolo principale.

L’azienda di streaming, guidata dal colosso dello shopping online, ha anche rivelato la data di arrivo a catalogo della piattaforma. Il film, diretto da Patricia Riggen, debutterà sulla piattaforma di streaming il 10 aprile 2025. Meglio segnare questa data a calendario per non perdersi l’evento.

G20 arriva su Prime Video

G20 sta per arrivare su Prime Video. È ormai ufficiale la data del suo lancio: 10 aprile 2025. In questo film, la Davis interpreta Danelle Sutton, la Presidente degli Stati Uniti d’America, che si trova improvvisamente al centro di un attacco terroristico durante un vertice del G20 in Sudafrica.

La storia si sviluppa come una corsa contro il tempo, in cui la protagonista non deve solo salvare sé stessa, ma anche proteggere tutta la sua famiglia oltre che il suo Paese e gli altri leader mondiali. Insomma, un action-thriller che sembra davvero promettere bene, stando anche alle dichiarazioni dei protagonisti.

La parola ai protagonisti

La regista Patricia Riggen ha descritto G20 come un’esperienza adrenalinica, promettendo agli spettatori di mostrare una “Viola Davis come non l’avete mai vista: un’eroina che prende a calci gli avversari in una sfida da brivido su scala mondiale”, su Prime Video.

I produttori hanno definito G20 “un film d’azione ad alta tensione e con molto cuore“, sottolineando l’equilibrio tra azione mozzafiato e profondità emotiva che gli spettatori saranno chiamati a vivere guardando la pellicola.

Cast internazionale

G20 vanta un cast internazionale di alto livello che include Anthony Anderson, Marsai Martin e Antony Starr. Inoltre, è da segnalare anche la presenza dell’attrice italiana Sabrina Impacciatore, che interpreterà Elena Romano, presumibilmente la rappresentante italiana al vertice.

In conclusione, G20 si preannuncia come un’aggiunta di peso al catalogo già ricco di Prime Video, offrendo agli abbonati un’esperienza cinematografica di alto livello, direttamente nelle loro case. Con la sua combinazione di star power, azione avvincente e tematiche contemporanee, il film promette di essere uno dei titoli più attesi della piattaforma per il 2025, come i migliori film del 2024 di Prime Video.