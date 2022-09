Prime Video: film e serie TV per ottobre 2022

Prime Video non delude mai. Infatti, anche per tutto il mese di ottobre 2022 ha già pronti ricchi contenuti per intrattenere i suoi abbonati. Film, serie TV, docuserie, show e la UEFA Champions League allieteranno il tuo intrattenimento.

La cosa fantastica è che, se ancora non sei abbonato, puoi iscriverti attivando la prova gratuita di 30 giorni. Potrai così accedere a tutto il catalogo disponibile sulla piattaforma. Inoltre, entrerai a far parte della schiera privilegiata dei clienti Prime.

In altre parole avrai diritto a consegna e reso gratuiti su oltre 2 milioni di articoli in vendita su Amazon, prezzi speciali e dedicati, Amazon Music e tanto altro. Ma ora vediamo insieme tutti i film e le serie TV che arriveranno a ottobre 2022 su Prime Video.

Prime Video: tutti i film in arrivo a ottobre 2022

Prime Video ha già anticipato un’anteprima dei film che arricchiranno il catalogo disponibile sulla sua piattaforma di streaming live e on demand in ottobre 2022. Grazie alla varietà proposta tutti possono trovare contenuti che rispondono alle proprie esigenze. Ecco l’elenco completo:

7 ottobre 2022

Catherine Called Birdy (comedy)

Backstage – Dietro le quinte (musical)

Argentina, 1985 (drama)

Run Sweetheart Run (thriller)

Tutte le serie TV in arrivo a ottobre 2022

Dopo un Prime Video di settembre 2022 da urlo, ovviamente anche in questo caso non potevano mancare le tanto attese serie TV. Anche il mese di ottobre 2022 sfornerà alcuni titoli davvero interessanti e, sicuramente, da non perdere. Quindi prendi nota di tutti i contenuti da vedere assolutamente:

7 ottobre 2022

Elected (comedy)

Modern Love Tokyo (drama)

Inverso – The Peripheral (sci-fi)

The Devil’s Hour (thriller)

Ovviamente per poter accedere a tutte le novità in arrivo per il prossimo mese devi essere abbonato a Prime Video. Perciò non perdere tempo e iscriviti subito al servizio attivando la prova gratuita di 30 giorni per sperimentare cosa hanno da offrirti tutti i vantaggi Amazon.

