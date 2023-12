Prime Video: Amazon annuncia l'arrivo della pubblicità

Amazon ha da poco annunciato che introdurrà la pubblicità nella sua piattaforma di streaming live e on demand Prime Video. La notizia sta già facendo il giro del mondo nonostante sia una misura che verrà implementata inizialmente per gli abbonati al servizio negli Stati Uniti. Il colosso dello shopping online ha inoltre comunicato la data in cui verranno introdotti gli annunci pubblicitari. Si parla del 29 gennaio 2024.

Ricordiamo che inizialmente sarà una novità in debutto per Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania. Successivamente verrà anche implementata per Italia, Francia, Spagna, Messico e Australia. Tuttavia, per questi ultimi Paesi, non sono ancora state annunciate date certe, ma si parla solo di 2024. Oggi stesso puoi abbonarti al servizio Prime attivando la prova gratuita di 30 giorni per i nuovi utenti. Ma vediamo ora il comunicato stampa di Amazon:

Per continuare a investire in contenuti accattivanti e continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo, a partire dall’inizio del 2024, gli spettacoli e i film Prime Video includeranno pubblicità limitate. Puntiamo a pubblicare un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming.

Quindi possiamo stare tranquilli. Da quando annunciato le pubblicità non dovrebbero essere così invasive e snervanti come la televisione pubblica o altre piattaforme di streaming che hanno introdotto questo sistema di recente. Inoltre, al momento, per gli utenti Amazon Prime degli Stati Uniti, è possibile attivare l’opzione senza pubblicità per altri 2,99 dollari.

Prime Video: un mondo di intrattenimento

Quando è stato lanciato Prime nel 2005, il servizio offriva la spedizione gratuita in due giorni su un milione di articoli. Tuttavia, negli ultimi 18 anni abbiamo visto un investimento importante su questo abbonamento. Infatti, ad oggi ci sono oltre 300 milioni di articoli disponibili con spedizione gratuita e decine di milioni di articoli con consegna gratuita in giornata o in un giorno. A questo vantaggio se ne sono aggiunti tanti altri tra cui Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand.

Si tratta di un contenitore fantastico dove trovi film di successo, grandi spettacoli, film e serie TV Amazon Originals e sport dal vivo (in Italia la UEFA Champions League). Si tratta quindi di un prodotto interessante perché integrato a vantaggi legati allo store Amazon. Oggi sappiamo che presto, entro il 2024, saranno introdotte anche le pubblicità e che durante l’anno non ci saranno aumenti sull’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.