Prime Video: alcune delle novità croccanti di Marzo 2025

Ci aspetta uno spettacolo incredibile su Prime Video durante tutto marzo 2025. Infatti, sono in programma molte novità che verranno integrate sul catalogo della piattaforma di Amazon, per aumentare l’offerta di intrattenimento degli abbonati. Insomma, un gran servizio che si arricchirà di nuovi film, serie e show.

Il 27 marzo 2025 Prime Video renderà disponibile la nuova stagione LOL: Chi ride è fuori. Attesissima, promette tante risate e diverse novità incredibile. Nuovi arbitri e un cast spettacolare, per tanti episodi che regaleranno divertimento puro per tutta la famiglia. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata a tutte le novità in arrivo.

Prime Video: alcune delle novità in arrivo a marzo

Ecco alcune delle novità in anteprima che arriveranno a marzo 2025 su Prime Video.

6 marzo 2025 Scatta l’amore (Film, Commedia romantica)

Pia, una fotografa in difficoltà finanziarie, riceve una predizione che cambierà la sua vita: il vero amore la attende nei prossimi cinque appuntamenti. Con il matrimonio della sorella alle porte e la famiglia che si improvvisa agenzia matrimoniale, la situazione si complica quando il suo ex riappare inaspettatamente. Tra equivoci, momenti esilaranti e colpi di scena romantici, Pia si troverà a navigare nel caos sentimentale, scoprendo che l’amore può scattare nei modi più imprevedibili. Un film che mescola umorismo e dolcezza, perfetto per chi cerca una commedia leggera ma con un cuore grande.

13 marzo 2025 La ruota del tempo (Serie TV, Fantasy, Stagione 3)

La terza stagione de “La Ruota del Tempo” promette di essere un’esplosione di azione e dramma in un mondo fantasy sempre più complesso. Rand al’Thor, ormai consapevole di essere il Drago Rinato, si trova a dover affrontare il suo destino: salvare il mondo o distruggerlo. Mentre le minacce contro la Vera Fonte si moltiplicano, Rand e Moiraine intraprendono un viaggio pericoloso nel Deserto Aiel, alla ricerca di risposte che potrebbero cambiare tutto. Nel frattempo, la Torre Bianca è dilaniata da conflitti interni, i seguaci dell’Aja Nera sono in libertà e i Reietti danno la caccia al Drago. Con nuove location mozzafiato come la Triplice Terra e la misteriosa Rhuidean, questa stagione promette rivelazioni scioccanti e scelte cruciali tra Luce e Oscurità.

20 marzo 2025 Sconfort Zone (Serie TV, Commedia italiana)

“Sconfort Zone” è la nuova serie comedy italiana che promette di far ridere e riflettere. Ambientata in una piccola città di provincia, la serie segue le vicende di un gruppo di amici trentenni alle prese con le sfide della vita adulta. Tra lavori precari, relazioni complicate e sogni infranti, i protagonisti cercano di trovare il proprio posto nel mondo, uscendo dalla loro zona di comfort. Con un mix di umorismo tagliente e momenti di vera emozione, “Sconfort Zone” offre uno sguardo ironico e affettuoso sulla generazione dei Millennials italiani, alle prese con un futuro incerto ma ricco di possibilità.

27 marzo 2025 LOL: Chi ride è fuori (Show comico, Stagione 5)

Torna l’amatissimo show comico “LOL: Chi ride è fuori” con la sua quinta stagione. Dieci nuovi comici si sfideranno nella ormai iconica casa, cercando di far ridere gli avversari senza cedere essi stessi all’ilarità. Con nuove regole, ospiti a sorpresa e prove ancora più esilaranti, questa stagione promette di superare il successo delle precedenti. I concorrenti dovranno dar fondo a tutto il loro repertorio comico per resistere alle sei ore di gara, tra improvvisazioni, sketch preparati e situazioni al limite dell’assurdo. Chi riuscirà a mantenere il controllo e a conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza? Bosch: Legacy (Serie TV, Crime drama, Stagione 3)

La terza stagione di “Bosch: Legacy” continua a seguire le vicende dell’ex detective Harry Bosch, ora investigatore privato, e di sua figlia Maddie, giovane agente di polizia. In questa nuova stagione, padre e figlia si troveranno coinvolti in un caso intricato che metterà alla prova non solo le loro abilità investigative, ma anche il loro rapporto personale. Mentre Harry indaga su un omicidio legato al mondo dell’alta finanza di Los Angeles, Maddie si trova a fronteggiare le sfide e i pericoli del lavoro di pattuglia. Con la consueta atmosfera noir e una trama avvincente, la serie promette di mantenere alta la tensione fino all’ultimo episodio. Holland (Film, Thriller psicologico)

“Holland” è un thriller psicologico che vede protagonista Nicole Kidman nei panni di una psichiatra di fama mondiale, specializzata in casi di personalità multiple. Quando accetta di prendere in cura un paziente enigmatico interpretato da Gael García Bernal, si trova coinvolta in un pericoloso gioco di specchi e identità nascoste. Man mano che la terapia procede, i confini tra realtà e illusione, tra terapeuta e paziente, diventano sempre più sfumati. Con la regia visionaria di Mimi Cave e le interpretazioni magistrali del cast, “Holland” promette di essere un viaggio mozzafiato nelle profondità della mente umana, dove nulla è come sembra e ogni verità nasconde un inganno.



Nel frattempo, puoi continuare a gustarti le dolci uscite di febbraio 2025 su Prime Video.