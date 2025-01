Prime Video: tantissimi titoli attesissimi per febbraio 2025

Il miglior intrattenimento è pronto per arrivare a febbraio 2025 su Prime Video, la piattaforma streaming gestita da Amazon. Cosa stai aspettando? Se ancora non sei abbonato, approfitta subito della prova gratuita di 30 giorni. Si tratta di un’ottima occasione per accedere a un ricco catalogo di contenuti on demand e live.

Prime Video non è solo film e serie TV, ma anche documentari, reality show e partite della UEFA Champions League. Insomma, una vera e propria piattaforma completa per l’intrattenimento di tutta la famiglia e con tantissimi contenuti davvero eccellenti.

Prime Video: i titoli che arriveranno a febbraio 2025

Vediamo quindi i titoli che arriveranno a febbraio 2025 su Prime Video.

06 febbraio Clean Slate

Genere: Comedy

Serie TV

Harry, proprietario di un autolavaggio in Alabama, deve affrontare il ritorno a casa del figlio come donna trans di nome Desiree. Tra incomprensioni e nuove dinamiche familiari, i due cercheranno di ricostruire il loro rapporto in questa commedia toccante e divertente. Invincible (stagione 3)

Genere: Animazione, Supereroi

Serie TV

Mark Grayson continua a lottare con le conseguenze del tradimento di suo padre mentre affronta nuove minacce. Diviso tra il desiderio di proteggere i suoi cari e la paura di diventare come Omni-Man, Mark dovrà affrontare sfide sempre più ardue.

07 febbraio Contigo en el Futuro

Genere: Commedia romantica

Film

Carlos ed Elena, sul punto di divorziare, ricevono un’inaspettata opportunità: tornare indietro nel tempo al 1994, l’anno in cui si sono conosciuti. In un viaggio nel passato, la coppia cercherà di cambiare il corso della loro storia d’amore. Newtopia

Genere: K-drama, Horror

Serie TV

In una Seoul invasa dagli zombie, il soldato Lee Jae-Yoon e la sua fidanzata Kang Young-Joo lottano per sopravvivere e ricongiungersi. Tra azione, romanticismo e orrore, la coppia dovrà affrontare un mondo in rovina e pericoli inimmaginabili.

13 febbraio È colpa mia: Londra

Genere: Sentimentale

Film

Noah, diciottenne americana, si trasferisce a Londra quando sua madre si innamora del ricco William. Qui incontra Nick, il figlio ribelle di William, e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah dovrà navigare nuove amicizie, conflitti e un amore complicato.

14 febbraio Settle Down

Genere: Comedy

Serie TV

Mason, un esperto di relazioni queer e matchmaker di successo, si trova ad affrontare una crisi nella propria relazione. Mentre aiuta gli altri a trovare l’amore, dovrà capire perché il suo rapporto sta andando in pezzi. Soltos no Carnaval

Genere: Reality

Serie TV

Otto giovani single vivono l’esperienza del Carnevale brasiliano tra Salvador e Rio de Janeiro. Tra feste, flirt e nuove amicizie, i partecipanti esploreranno le celebrazioni più emozionanti del paese in un mix esplosivo di divertimento e drammi.

20 febbraio Reacher (stagione 3)

Genere: Azione, Thriller

Serie TV

Jack Reacher si infiltra in una pericolosa organizzazione criminale per salvare un informatore della DEA. In questa nuova avventura ricca di azione, l’ex militare dovrà confrontarsi con un mondo di segreti, violenza e questioni irrisolte del suo passato.

27 febbraio House of David

Genere: Drama biblico

Serie TV

La serie racconta l’ascesa di Davide da giovane pastore a re d’Israele. Tra battaglie epiche, intrighi di corte e prove di fede, Davide dovrà affrontare nemici potenti e le proprie debolezze per diventare il sovrano più celebrato della storia biblica. Su Majestad

Genere: Commedia

Serie TV

Pilar, giovane principessa spagnola, si trova improvvisamente a capo della monarchia dopo uno scandalo che coinvolge suo padre. Considerata irresponsabile e inetta, dovrà dimostrare il suo valore mentre cerca di gestire il potere e le aspettative del popolo.



Ovviamente anche gennaio 2025 è stato un mese ricco di novità su Prime Video. In attesa dei titoli per febbraio puoi gustarti alcune delle chicche pubblicate questo mese.