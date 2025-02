A marzo 2025 torna su Prime Video LOL Chi ride è fuori

LOL Chi ride è fuori sta tornando con una nuova stagione su Prime Video. Si tratta di una notizia fantastica per tutti gli appassionati di questo commedy show 100% Made in Italy. Arrivato alla quinta stagione, è pronto a far ridere gli spettatori ormai fedeli che non si perdono nemmeno uno dei nuovi episodi.

LOL Chi ride è fuori: data di uscita su Prime Video e novità

La quinta stagione di LOL Chi ride è fuori uscirà su Prime Video il 27 marzo 2025 e sarà composta da 6 episodi tutti da ridere. In questa edizione saranno Angelo Pintus e Alessandro Siani nella control room. Una novità visto che ci eravamo abituati a vedere Fedez e Frank Matano. Chi saranno i dieci concorrenti di questa nuova stagione.

Il cast di LOL Chi ride è fuori 5 sarà così composto: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Come avrete notato questi sono nove, ma chi sarà il decimo concorrente?

Lo sapremo al termine di LOL Chi ride è dentro, disponibile dal 27 febbraio 2025. Sarà condotto dal Mago Forest insieme a Katia Follesa e Lillo Petrolo. Chi vincerà questo commedy show si unirà al cast di LOL Chi Ride è fuori, disponibile dal 27 marzo 2025 su Prime Video.