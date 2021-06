Torna in offerta uno dei prodotti più richiesti su Amazon da tutti gli appassionati di videogiochi e non solo. Stiamo parlando del volante Logitech G920 dotato anche di pedaliera: uno dei migliori prodotti per qualità/prezzo per immergersi nei giochi di corse e nei simulatori di guida.

Volante e pedaliera Logitech G920: caratteristiche tecniche

Logitech G920 Driving Force permette di immergersi nei giochi di simulazione di corse sia per console che per PC. Il volante da corsa è stato sviluppato in esclusiva per gli ultimi giochi su Xbox ‎e PC e dispone di Force Feedback con due motori e ingranaggi elicoidali per manovre di ‎sterzo silenziose e fluide. I comandi e le palette in acciaio inox del volante da corsa G920 ‎sono facilmente accessibili e consentono cambiamenti rapidi e precisi delle marce. L'unità a ‎pedale separato con pedale del freno non lineare dà un controllo della risposta realistico e ‎veloce e dona la sensazione di un piacere di guida dinamico e dinamico.

Driving Force ‎rappresenta comfort e durata grazie ai componenti in pelle cucita a mano e acciaio inox. I ‎morsetti integrati e i punti di avvitamento tengono saldamente in posizione il volante ‎Logitech su un tavolo o su un'attrezzatura da corsa per evitare che scivoli o si muova ‎durante le manovre più sportive.

Grazie alla promozione dedicata al Prime Day, il Logitech G920 è acquistabile su Amazon a soli 198,99 euro, con uno sconto del 51% sul prezzo di listino, per un risparmio di oltre 200 euro. Per chi invece fosse in possesso delle console PlayStation, è disponibile sempre in offerta allo stesso prezzo!

