Prime Day: OFFERTE su Microfoni e Webcam per YouTuber e Streamer

La tecnologia è la vera protagonista di questo Prime Day 2022. Il periodo di sconti più pazzo dell’estate coinvolge anche tanta attrezzatura per i content creator, con strumenti e accessori utili a chi fa video su YouTube o dirette su Twitch. In questo articolo vi segnaliamo le migliori offerte su microfoni. webcam e accessori di marchi celebri come Logitech, Elgato, Razer, HyperX e non solo.

Webcam in offerta al Prime Day

Iniziamo con le webcam, dispositivi di cattura video indispensabili per ogni content creator che si rispetti, specialmente per chi fa live streaming. Ci sono tanti modelli in commercio, ma a farla da padrone nel settore sono le soluzioni proposte da Logitech ed Elgato, in particolare i seguenti modelli.

Logitech C920 (-38%)

La webcam più venduta di sempre, un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo incredibile e perfetta da installare in una postazione da gaming/streaming. Cattura e registra video in FullHD 1080p a 30fps ed integra anche un microfono di buona qualità e un sistema di correzione automatica dell’esposizione. In occasione del Prime Day, la Logitech C920 si trova in offerta su Amazon a 59,99€ invece di 103,99€.

Logitech StreamCam (-39%)

Un nome, una garanzia. La Logitech StreamCam è stata sviluppata proprio per le dirette streaming su Twitch e YouTube, con una qualità d’immagine ben superiore alle classiche webcam per PC. Registra in risoluzione FullHD 1080p fino a 60fps e si connette al PC via USB-C. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 79,99€ invece di 164,99€.

Elgato Facecam (-29%)

Elgato è azienda leader del settore streaming, produce una serie di accessori e dispositivi pensati per la creazione di contenuti multimediali. Questa Facecam è una delle ultime uscite e si pone come soluzione definitiva per chi cerca una webcam di fascia alta. Registra in FullHD 1080p a 60fps ed ha un sensore Sony che garantisce una qualità d’immagine senza precedenti per una webcam. Elgato Facecam è disponibile in offerta su Amazon a 139,99€ invece di 159€.

Microfoni in offerta al Prime Day

Oltre ad una buona qualità video, per uno YouTuber, streamer o podcaster è essenziale e avere un buon audio. Acquistare uno dei microfoni in offerta al Prime Day è una scelta saggia, farà fare un balzo in avanti alla qualità dei contenuti pubblicati sul social media. I seguenti modelli sono tra i migliori in circolazione e con questi sconti è meglio non lasciarseli scappare.

Elgato Wave 3 (-29%)

Torniamo in casa Elgato con l’ottimo Wave 3, microfono USB a condensatore compatto e versatile. Si tratta di un microfono apparentemente semplice, ma che in realtà nasconde un cuore estremamente smart, grazie ad un software di gestione che lo trasforma in un vero e proprio mixer digitale. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 119,99€ invece di 169,99€.

Blue Yeti (-30%)

Il Blue Yeti e da anni il microfono più conosciuto al mondo, poiché utilizzato da tantissimi YouTuber e streamer di successo. Disponibile in varie colorazioni, lo Yeti è un microfono USB eccellente e del tutto plug & play, basta collegarlo al PC e siamo pronti a registrare la nostra voce con una qualità audio di alto livello. Oggi Blue Yeti è disponibile in offerta su Amazon a 97,99€ invece di 139,99€.

Razer Seiren Mini (-37%)

Fratello minore dell’ottimo Seiren, questo Mini è perfetto per chi cerca un microfono economico e compatto, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare ad una buona qualità audio. Tra i microfoni economici, questo modello a 37 euro è un vero affare. Disponibile in offerta su Amazon a 37,99€ invece di 59,99€.

Hyperx Quadcast(-49%)

L’ottimo microfono Hyperx è un vero e proprio gioiellino. Con un design cilindrico, cosparso di LED rossi, si tratta di una valida alternativa a soluzioni ben più costose. Per il Prime Day è disponibile in offerta su Amazon a 71,15€ invece di 139,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.