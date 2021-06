Sogni di andare in vacanza senza preoccuparti della tua casa? Con soli €19,99 puoi farlo acquistando la YI Home Camera che oggi è in offerta grazie al Prime Day. Il ribasso del 20% rende il prezzo di listino più conveniente creando una spaziale opportunità di acquisto.

YI Home Camera economica al Prime Day

La YI Home Camera è un prodotto utile da avere in casa poiché grazie a questo è possibile tenere sotto controllo l'ambiente a distanza, sempre e comunque. Il suo essere smart, infatti, garantisce una gestione immediata attraverso Smartphone e non solo.

Partire per le vacanze non è mai stato così semplice visto che la videocamera di sicurezza registra in 1080 pixel a 20 frame per secondo. Con la sua lente grandangolo da 110 gradi con zoom digitale 4 x, ogni dettaglio può essere impresso senza problemi. Anche le ore notturne non rappresentano un ostacolo visto che gli 8 LED infrarossi svolgono il loro lavoro in modo eccellente.

La camera possiede tra le sue varie tecnologie anche quella dedicata a rilevamento di attività Smart che viene supportata altresì da intelligenza artificiale. In questo modo rileva eventuali movimenti e invia delle notifiche sullo smartphone avviando al contempo la registrazione video di 6 secondi. Se si hanno animali domestici non bisogna preoccuparsi poiché l'AI, appunto, li identifica come membri della famiglia e non intrusi.

Non è da dimenticare la possibilità di parlare ascoltare con le persone all'interno della casa mediante il microfono e l'audio bidirezionali. Infine, questo prodotto è compatibile anche con Amazon Echo show che consente di visionare la trasmissione in vivo sul display del dispositivo.

Puoi acquistare la YI Home Camera a soli €19,99 su Amazon grazie alle offerte del Prime Day. Acquista oggi ricevila in appena 48 ore a casa in modo gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

