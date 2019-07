Chi ha atteso il giorno del Prime Day per cedere alla tentazione di acquistare un tablet, può trovare una valida opportunità nell’offerta che Amazon ha pensato per il Samsung Galaxy Tab S5e. Il tablet è stato annunciato nella prima metà del 2019 e rappresenta ad oggi un’ottima soluzione per quanti cercano in un tablet un dispositivo che possa offrire performance di livello, ad un prezzo comunque più moderato rispetto ad un pc convertibile, con tutta la qualità che Samsung ha via via costruito sulle proprie soluzioni mobile.

Galaxy Tab 5Se, l’offerta per il Prime Day

Il Galaxy Tab 5Se è disponibile in occasione del Prime Day al prezzo di 399,9 euro, sia nella tonalità classica nera, sia nella versione argento, sia ancora nella più elegante release color oro. L’offerta è in ognuno di questi casi relativa alla versione Wifi con 128GB di memoria, tra quelle più ricercate in assoluto, mentre non sono contemplate scontistiche particolari sulla versione LTE (più onerosa ed orientata più che altro in ottica business).

In alternativa Amazon propone in queste ore anche Surface Go 128GB solo-Wifi, ma il prezzo rimane comunque al di sopra dei 500 euro. Cifre minori, ma specifiche di altro livello, sono previste invece per il Huawei MediaPad (Wifi da 159,99 euro o LTE da 149,99 euro) o per dispositivi quale il Lenovo TAB M10: prezzi differenti per soluzioni di differente natura, ma è il Tab 5Se di Amazon a rappresentare la nostra prima scelta in questa speciale disamina.

Galaxy Tab 5Se, le caratteristiche

Tra le caratteristiche peculiari del tablet Samsung si segnalano la cornice sottile ed un peso di appena 400 grammi, facilitandone dunque l’uso grazie ad una impugnatura estremamente comoda ed un rapporto tra superficie e display estremamente vantaggioso. Il display raggiunge i 10,5 pollici per uno spessore complessivo di soli 5,5 millimetri.

I quattro altoparlanti AKG di Galaxy Tab S5e, ti consentono di ascoltare la tua musica preferita su Spotify con un suono ricco, incredibilmente realistico. E con l’audio surround tridimensionale di Dolby Atmos, ti immergerai completamente nei contenuti visualizzati sul tuo schermo.

La semplice sincronizzazione con gli smartphone Samsung Galaxy lo rendono un abile compagno durante il tempo libero passato in casa, ma le performance lo candidano anche ad una valida soluzione tanto per la produttività quanto per l’intrattenimento. Il tutto con il supporto di una batteria da 7040 mAh che garantiscono fino a 15 ore di visualizzazione senza preoccupazioni (la ricarica rapida allontana inoltre ogni ulteriore rischio di rimanere a secco).

Lettore di impronte digitali affiancato da riconoscimento facciale, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e alloggiamento microSD per espandere ulteriormente le possibilità di archiviazione: un tablet senza punti deboli, in grado di assolvere al meglio ad una molteplicità di esigenze. Il tutto ad un prezzo che solo per poche ore sarà pari a 399,9 euro.

Samsung

Tablet