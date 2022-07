Prime Day 2022: SCONTI A VOLONTÀ anche per gli smartphone Nokia

L’Amazon Prime Day 2022 ha avuto ufficialmente inizio: prezzi in caduta libera per tantissimi prodotti che, di solito, richiederebbero spese di gran lunga superiori per terminare l’acquisto. Ottime opportunità anche per gli smartphone Nokia che, da sempre, riscuotono un notevole successo nei confronti del pubblico: un nome che porta con sé storia e concretezza nell’ambito della telefonia. Senza ulteriori preamboli, vediamo quali sono i migliori smartphone Nokia in offerta da mettere nel carrello: non pensarci troppo, di certe occasioni bisogna approfittare subito.

Smartphone Nokia a prezzo bassissimo con le offerte dell’Amazon Prime Day 2022

Dispositivi per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dai più avanzati ai più essenziali per accontentare anche i desideri di un pubblico senior che ha voglia di abbandonare i classici cellulari. Ecco quindi l’elenco dettagliato degli smartphone Nokia in sconto ma ti ricordiamo che la promozione durerà pochissimo tempo:

Nokia X20 (SCONTO 28%)

Fai ora il tuo acquisto su Amazon a 289,99 euro (risparmi 110 euro).

Nokia XR20 (SCONTO 24%)

Effettua subito il tuo ordine su Amazon a 379,99 euro (risparmi 120 euro).

Nokia G21 (SCONTO 22%)

Acquistalo adesso su Amazon a 156,99 euro (risparmi 43 euro).

Nokia C2 2nd Edition (SCONTO 18%)

Compralo prima di tutti su Amazon a 89,99 euro (risparmi 20 euro).

Nokia G11 (SCONTO 15%)

Effettua subito il tuo ordine su Amazon a 144,90 euro (risparmi 25,09 euro).

Non perdere queste irripetibili occasioni di risparmio per mettere le mani sul tuo nuovo smartphone Nokia, approfittando delle ghiotte offerte del Prime Day 2022 su Amazon: per rivedere prezzi così basti potresti dover attendere dei mesi e senza nessuna certezza che questo accada.

