Prime Day 2022: Amazon Kindle con luce frontale a soli 44 euro

Entriamo nel vivo delle straordinarie offerte targate Prime Day 2022. Il richiestissimo Amazon Kindle è lo strumento più indicato per concederti ore ed ore di relax grazie ai tuoi ebook preferiti. Con il supporto della luce frontale adattiva, riuscirai a leggere senza problemi anche all’aperto. L’eccellente qualità costruttiva e le numerose funzionalità a disposizione dell’utente lo rendono un prodotto perfetto: vero e proprio piacere per gli occhi.

Un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire, prima che il prezzo torni a salire: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 44%, l’ebook reader Kindle sarà tuo con appena 44,99 euro ed un risparmio di ben 35 euro. In alternativa, potrai scegliere un piano con 5 comode rate mensili da 9 euro (NOTA BENE: i prezzi potrebbero subire ulteriori variazioni nelle prossime ore, le somme indicate si riferiscono al momento della pubblicazione di questo articolo).

Amazon Kindle in offerta a prezzo eccezionale con il Prime Day 2022

Merito della luce frontale regolabile integrata, Amazon Kindle si presta per la lettura in ambienti interni ed esterni: è dotato di uno schermo touch antiriflesso che assicura la massima chiarezza anche sotto la luce diretta del sole.

Evidenzia un passaggio di tuo interesse, cerca una definizione, traduci una singola parola o regola la dimensione dei caratteri senza lasciare la pagina che stai leggendo. Merito della performante batteria, con una singola ricarica sarai in grado di utilizzare l’apparecchio per intere settimane. Con Amazon Kindle, migliaia di libri e giornali saranno sempre a tua disposizione.

Devi fare in fretta, i modelli disponibili stanno già terminando: metti nel carrello il tuo nuovo Amazon Kindle e, oltre ad un importante risparmio grazie al Prime Day 2022, lo riceverai a casa in pochissimi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.