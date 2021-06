Siete alla ricerca di ottimi auricolari wireless che siano potenti, eleganti e soprattutto economici? Oggi, grazie agli Amazon Prime Day, potreste acquistare il modello ‎FlyBuds C1 della Tribit a soli 69,99 euro invece di 89,99 euro di listino. Lo sconto del 22% corrisponde a un risparmio effettivo di ben 20 euro.

Auricolari TWS Tribit: la qualità è in offerta su Amazon

Ispirato all'elegante curvatura di una mazza da golf, gli auricolari conferiscono un tocco di eleganza al design, mentre la rete metallica decorativa è ispirata a una racchetta da tennis. Nel frattempo, la custodia di ricarica a forma di ciottolo è rotonda e comoda da tenere in mano.

La tecnologia Bluetooth 5.2 consente una libertà di ascolto ancora maggiore e insieme all'FPC ad alte prestazioni e rinforzato in acciaio, il design avanzato della radiofrequenza consente di ascoltare in modalità wireless da un'incredibile distanza di 30 m. La decodifica audio aptX di Qualcomm è stata progettata per rispondere alla crescente domanda di audio ad alta risoluzione e bassi potenti.

Inoltre gli auricolari wireless Tribit FlyBuds C1 con microfono dispongono di 4 microfoni integrati con tecnologia di riduzione del rumore CVC 8.0, ideali per effettuare chiamate ovunque voi siate. Infine è presente la ricarica rapida USB-C: 10 minuti nella custodia di ricarica degli auricolari offrono fino a 1,5 ore di ascolto. Tutto questo può essere vostro all'incredibile prezzo di 69,99 euro invece dei consueti 89,99 euro.

