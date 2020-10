Per chi non lo sapesse, per chi sta cercando di orientarsi, per chi ha bisogno di un’infarinatura di cosa sia questa iniziativa, per chi ha bisogno di una pagina semplice da girare alla nonna per spiegarle come risparmiare qualche euro. Insomma, ecco la pagina che ti serviva per poter affrontare il Prime Day senza perderti nemmeno un’opportunità.

Occhio, perché il Prime Day è cominciato alle 0.00 di martedì 13 ottobre e termina alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre.

Prime Day for dummies

Domande e risposte per capire al volo cosa sia il Prime Day e come potercisi orientare:

Cos’è il Prime Day?

Il Prime Day è una doppia giornata di sconti esclusivi su Amazon. Sconti WOW e sconti “meh”, ma in ogni caso sconti, prezzi tagliati, risparmio, opportunità. Per regali o per acquisti, per utilità di casa o per vezzo personale: nel Prime Day c’è di tutto. Si chiama “Prime Day” perché è riservato a tutti gli utenti abbonati ad Amazon Prime. Non sei abbonato? Nessun problema, leggi qui.

Dove trovo le offerte?

Questa è la pagina nella quale vi sono tutte le offerte del Prime Day. Alcune durano per 48 ore, altre per una sola giornata, altre ancora compaiono e scompaiono nel giro di poche ore. Telefonino.net aggiornerà le proprie pagine a più riprese per segnalare le migliori offerte e per fungere da guida per coloro i quali vogliono trovare l’idea giusta, nel momento giusto, al prezzo giusto. Se usi Telegram, inoltre, iscriviti a questo canale: riceverai le migliori offerte in tempo reale.

Chi può accedere alle offerte del Prime Day?

Al Prime Day possono accedere tutti gli abbonati Amazon Prime. L’abbonamento ha un prezzo pari a 36 euro/anno, ma la fortuna sta nel fatto che il primo mese sia di prova e sia gratuito. Ciò significa che chiunque può iscriversi, approfittare delle offerte del Prime Day e quindi decidere se continuare con l’abbonamento o se cancellare a costo zero la propria iscrizione. Gli utenti Prime hanno tutta una serie di vantaggi quali l’accesso anticipato alle offerte, spedizioni gratuite su una moltitudine di prodotti, l’accesso a milioni di brani musicali e centinaia di film senza costi aggiuntivi. Per iscriverti e sfruttare il primo mese gratuito clicca qui.

Quando inizia il Prime Day? E quando finisce?

Il Prime Day 2020 inizia alle 0.00 di martedì 13 ottobre e termina alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre. Le prime offerte sulla gamma Amazon Echo sono iniziate in realtà in anticipo, ma la gran parte delle offerte sarà disponibile soltanto allo scoccare della mezzanotte. La pagina da cui partire è questa.

Gli sconti sono realmente appetibili?

Il vantaggio vero del Prime Day sta nella vastità di scelta tra una moltitudine di offerte tutte disponibili nello stesso momento. Gli sconti sono tutti reali, ma non sempre sono effettivamente cospicui come potrebbero apparire. Nel proporre la nostra selezione, la nostra redazione filtra gli sconti “wow” da quelli in chiaroscuro, cercando di offrire una scrematura efficace delle opportunità che sono realmente a disposizione.

L’edizione 2020 del Prime Day è particolare da questo punto di vista poiché consentirà di svuotare i magazzini in attesa del Black Friday. Questo porterà in vetrina prodotti magari vecchi di qualche mese, ma di qualità superlativa ed a prezzo insuperabile. L’occasione, insomma, è dietro l’angolo: occhi aperti.

I prodotti possono essere restituiti?

Assolutamente si. Amazon, anzi, ha esteso il tempo del reso fino al 31 gennaio, così da non pesare sulle linee della logistica di trasporto ed offrendo un lasso di tempo maggiore a tutti i propri utenti per poter eventualmente rivalutare un acquisto errato.

Smartphone