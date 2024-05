Prezzo SHOCK per questo iPhone 15 (-11%)

Se stai pensando di cambiare il tuo smartphone, questa è l’occasione che stavi aspettando: lo smartphone Apple iPhone 15 Pink è disponibile con uno sconto dell’11% grazie al coupon PSPRMAY24, al prezzo di 729,90€ invece di 819,90€. Questo sconto ti permette di risparmiare 90€ su uno dei dispositivi più desiderati e avanzati sul mercato.

Potente e unico nel design: iPhone 15 di Apple

L’iPhone 15 Pink combina eleganza e tecnologia all’avanguardia. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e dettagli incredibili. Il potente chip A15 Bionic invece ti garantisce prestazioni rapide e fluide, consentendoti di eseguire facilmente anche le applicazioni più esigenti e i giochi più pesanti!

La fotocamera duale da 12 MP è uno dei punti di forza dell’iPhone 15, permettendo di scattare foto e video di qualità professionale. Grazie alla modalità notturna, alle funzioni di deep fusion e alla capacità di registrare video in 4K, potrai catturare ogni momento con una chiarezza e una nitidezza senza pari oppure creare contenuti professionali. Inoltre, il design raffinato e la costruzione robusta rendono l’iPhone 15 resistente all’acqua, agli urti e alla polvere, garantendo durabilità e affidabilità in ogni condizione fuori casa.

Lo smartphone è dotato di una batteria a lunga durata e di funzionalità di ricarica rapida, così non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata. Con il sistema operativo iOS 15, avrai accesso a una vasta gamma di nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno l’esperienza utente ancora più intuitiva e piacevole. Non lasciarti sfuggire questa occasione per acquistare uno degli smartphone più avanzati e desiderati sul mercato a un prezzo davvero incredibile. Portalo a casa finché è attivo lo sconto dell’11% su eBay!