PREZZO FOLLE per NieR:Automata (Nintendo Switch): solo 25€!

NieR:Automata è uno dei migliori GDR dal combattimento action. Uscito originariamente nel 2017, è recentemente approdato su Nintendo Switch nella sua versione “The End of YoRHa Edition“: in poche parole, quella contenente tutti i contenuti. Sebbene normalmente il suo prezzo si attesti ad essere di 39,99€, in questo momento potrai averlo a 25,99€: merito del -35% di sconto Amazon!

Tutte le caratteristiche di NieR:Automata per Nintendo Switch

In questo titolo vestirai i panni di 2B, un membro della nuova forza militare androide YoRHa, immersa in una battaglia senza tregua contro le biomacchine: invasori alieni che hanno decimato l’umanità. Attraverso un mondo devastato, affronterai orde di nemici e boss dalle dimensioni enormi, attraverso un sistema di combattimento fluido e ricco di adrenalina.

La storia e i personaggi indimenticabili sono il cuore pulsante del titolo. Vivrai questa triplice avventura con 2B, 9S e A2, scoprendo segreti nascosti e legami profondi che ti terranno incollato allo schermo. Gli elementi RPG profondi ti permettono, poi, di personalizzare il tuo equipaggiamento, potenziare le tue abilità e salire di livello, offrendo un’esperienza di gioco che si adatta al tuo stile e alle tue preferenze.

La versione The End of YoRHa Edition include contenuti aggiuntivi che ampliano ulteriormente l’esperienza. Potrai mettere alla prova le tue abilità nei tre tipi nel “Colosseo”, ma anche godere di tre costumi esclusivi ispirati a NieR Replicant, aggiungendo ulteriore varietà e divertimento al tuo viaggio.

Ottimizzato per Nintendo Switch, il gioco gira davvero fluidamente e presenta dei controlli intuitivi, permettendoti di goderti al meglio l’avventura su console portatile.

Preparati per vivere una delle avventure videoludiche più sconvolgenti di sempre con NieR:Automata per Nintendo Switch, scontato a soli 25,99€!